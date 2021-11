La llorona del 8 de noviembre de 2021

ELECCIÓN UNÁNIME

El panameño Juan Carlos Monterrey fue elegido por unanimidad como vicepresidente del Órgano Subsidiario de Implementación de la Convención Marco de la ONU sobre el cambio climático. El organismo es el responsable de implementar los acuerdos de París.

PRIMER CRUCERO

El crucero Celebrity Millennium atracó en la provincia de Colón con 1,429 turistas, que visitarán varias zonas turísticas colonenses y de la ciudad capital.

FRONTERA ABIERTA

Estados Unidos abrirá su frontera este lunes, después de 18 meses cerradas por la pandemia, y ya son 33 países autorizados para ingresar a los yunairis.

EL ADIÓS

Después de 16 años conduciendo los destinos de Alemania, Angela Merkel deja su cargo de canciller del país europeo. En su visita a Francia la semana pasada fue aplaudida. Sin duda el mundo la recordará.

CUARTA OLA

Todo apunta a que el bichito endemonia'o no dará su brazo a torcer. La OMS advirtió de una cuarta ola en Europa y temen un colapso del sistema de salud. No bajemos la guardia porque si allá llueve acá no escampa.

VERGÜENZA BICENTENARIA

La colección de las más de 16,000 piezas precolombinas del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz siguen encajetadas después de 15 años.

CRECIMIENTO ECONÓMICO

La firma calificadora Moody's pronosticó que el PIB de Panamá se expandirá hasta un 11% impulsado principalmente por el sector de la construcción y los servicios domésticos.

DENUNCIA

El abogado Ernesto Cedeño presentará una denuncia administrativa contra las autoridades locales por el descontrol que hay con la asignación de gastos de movilización.

EXPECTATIVA

Mucha expectativa por la fase final del juicio oral contra el expresidente Ricardo Martinelli que arranca hoy a las 2 de la tarde en plaza Ágora.

A LAS AULAS

La titular de Meduca reiteró este domingo que el año lectivo del 2022 será totalmente presencial.