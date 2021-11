La llorona del 24 de noviembre de 2021

EL HOTEL, EL HOTEL

Alguien me manda preguntar, ¿quién es el político de alto perfil que lo echaron de casa y ahora vive en un hotel? ¡Ave María purísima!

OTRA CAÍDA

Me cuentan que por el 8-10, a la que no le fue bien fue a la exdiputada modelo que al parecer no le salieron sus cuadros, y que hasta el Papá Pitufo, que no está metido en política, sacó más convencionales. ¡Santa cachimba!

¡LA ACP MERECE RESPETO!

Me mandan esto: “Figuras tenebrosas impulsan la candidatura de un individuo con pésimo historial en la ACP y en la Junta de Relaciones Laborales, para reemplazar a uno de los tres directivos cuyos términos concluyen en enero de 2022. Hay muchos panameños con sobrados méritos que podrían ser postulados. ¡Ojo, que la ACP merece respeto!”.

OPERATIVO NAVIDEÑO

Las autoridades policiales iniciaron el despliegue del operativo de fin de año. Serán unos 28 mil agentes que serán desplegados en todo el país y el operativo culminará el próximo 7 de enero, es decir, un día después del Día de Reyes. ¡Más bien!

BILLETÓN

196 melones era el valor de la carga de coca decomisada en dos contenedores en Colón y que iban rumbo a Bélgica. ¡Mi madre

VIENE EL BONO

Y la Caja va a pagar 18,2 melones en bonos navideños a los más de 300 mil jubilados y pensionados en el país. Había varios que ya estaban convencidos de que el bono no llegaría para esta Navidad y el anuncio de la Caja les volvió el alma. Y el maná llega el 22 de diciembre. ¡Ajooo!

TEMPORAL

Primero una cabeza de agua sorprendió a los excursionistas en las cuevas de Bayano. Ahora se registra el colapso de un puente que deja incomunicada a toda una comunidad en San Carlos. Parece que el temporal está atacando y con todo. ¡Chanfle!

MALTRATADOR CON INFLUENCIAS

Si en la administración de justicia penal llueve, en la de familia no escampa. Me comentan que una aflorada jueza tiene durmiendo el sueño eterno la decisión en un caso de divorcio donde se ha probado hasta la saciedad el abuso verbal y violencia física del maltratador a su pareja e hijos. ¡Santo!

DE LA RED

Del Fulo Linares: “El partido ?@panamenistas? debe ir con candidato propio en las elecciones de 2024 si quiere seguir siendo una fuerza beligerante del país, y ese candidato no puede ser ?@BlandonJose? pues nos llevará nuevamente a una estrepitosa derrota”.

POR LO ALTO

Maito ya está entre los mejores restaurantes de Latinoamérica. Liderado por el chef Mario Castrellón, Maito ocupa el puesto 30 del Latin America's 50 Best Restaurants, cuya lista de 2021 se dio a conocer este lunes. ¡Aplausos!

SEGUNDO 'STRIKE'

Por Nueva York, el juez federal Raymond Dearie negó una segunda solicitud de fianza a favor de Luis Enrique Martinelli Linares. El hombre va de nuevo al plato judicial el 14 de diciembre, a ver si la tercera es la vencida.

COGIENDO VAPOR

Me mandan esto: “Suenan cierres nuevamente por los transportistas de carga por falta de respeto del ministro del Mici y su vice, aun cuando el propio Nito les ordenó que prestaran atención al problema de la pasada huelga”. ¡Cara...mbola!

NO SE LO PIERDA

Hoy miércoles, 'La Estrella de Panamá' conversa en una entrevista con Rubén Castillo, abogado laboralista, y con René Quevedo, experto en temas laborales, sobre 'Los empleos en tiempos de covid-19'. Se transmitirá a las 11:00 a.m. en nuestras redes y a través de la @estrellaonline. Adelita conducirá la entrevista.