La llorona del 9 de enero de 2022

CUANDO SEA GRANDE, QUIERO SER…

Dice que los Harari del Súper Xtra recompraron acciones del fondo de inversión colombiano y ahora son nuevamente dueños. Que al Súper Xtra le está yendo de película. ¡Cuando sea grande, quiero ser como ellos!

UNA DE VAQUERO…

Me cuentan que el problema de agua en Taboga es grave. Que tras que estaban mal, ahora la cosa se puso peor, porque la bomba no sirve. Que mientras están entretenidos con la vaina de si entra o no entra comida a la isla, el agua potable escasea. Mandan un SOS al Idaan.

LA BODA MEJENGuda

Dice que hubo una lujosa boda en Punta Barco, con más de 300 selectos invitados que disfrutaron hasta las 5.30 am de la madrugada del sábado.

LA BODA MEJENGUDA II

Se trata de la boda Humbert-Garcia de Paredes. La ceremonia religiosa se celebró en la capilla privada de Elena St Malo de Chacho Virzi. Tres orquestas amenizaron el evento para el disfrute de los invitados. El banquete fue el dieleite de los invitados. ¡Ajoooo!

SÍ VAN

Las elecciones internas de la ñamura sí van el 23 de enero como lo previsto. El Tribunal Electoral revocó la decisión del Juzgado Administrativo Electoral, que según Blandoncito, “violando el debido proceso, había fallado inoída parte”. ¡Cara...mbola!

ENTRE ABOGADOS

Dice que el que viene con todo, es el abogado Luis Óscar Pitti Miranda, quien en su programa Hablemos de Tributos que se transmite por RPC radio a las 8.00am a 9.00am, tendrá hoy de invitada a Giovanna Bernal, presidenta del capítulo IFA abordará el tema transparencia fiscal internacional.

ENTRE ABOGADOS II

Que en la segunda parte del programa estarán Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio de Abogados y, el director de la DGI, Publio De Gracia, quienes intervendrán para definir conceptos de la factura electrónica que obliga a las profesiones liberales. Cierra el programa el profesor Felipe Cabezas, CPA con la posición de algunos CPA sobre esta polémica as ley 256. ¡Apipa!

TIKI TAKE

Por los lados del partido RM, hay un tiki take nuevamente con Much Hot. La vez pasada fue con el Amigo Fiel; ahora la ex ministra le dio un golpe bajo a una copartidaria, quien lo divulgó por las redes. ¡Ataja!

DESCABALLA'O

Al que tuvieron que llevar a urgencias, fue al diputado Alejandro Magno Castillero, quien sufrió un accidente en horas de la tarde del viernes, tras caerse de un caballo. El diputado sufrió golpes en la cabeza y fue operado. ¡Ay padre!

LAS SIETE PLAGAS

Dice que Salud debe fumigar el área de Panamá Oeste, porque parece que han caído las “siete plagas de Egipto”. Está el bichito endemonia'o, el dengue, la malaria, leishmaniasis y VIH. ¡Mi madre!

DE LA RED

Felipe Chapman: “Todas las proyecciones indican que programa de pensiones de beneficio definido de la CSS se quedará sin dinero en aproximadamente dos años. Urge este año construir consenso sobre cambios necesarios en variables del programa. Todavía hay tiempo; ojalá no se pierda la oportunidad”.

PA'ENCIMA

Y el bichito endemonia'o viene pa'encima sin frenos. Dice que por la Asamblea hay mucha gente picada y todo el departamento de cobros de un banco también. ¡Santa Bárbara bendita!