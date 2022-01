La llorona del 28 de enero de 2022

TREPA QUE SUBE

Por los lados de RM hay una campaña de sacadera de trapos sucios en las redes, que da miedo. La vaina está color de hormiga. No se les ocurra invitar a la misma fiesta al Amigo Fiel y a Mucht Hot. ¡Cara...mbola!

FACTURAS ELECTRÓNICAS

Dice Publio que nadie está obligado a facturar electrónicamente. Que el proyecto está en etapa de voluntariedad, y resaltó que se ha sentado a conversar con los gremios de abogados y profesionales que rechazan la medida.

FACTURAS ELECTRÓNICAS II

Eso sí, dice Publio: “los únicos que se encuentran a la fecha de una manera obligados serían los nuevos contribuyentes, que, desde el 3 de enero de este año, solo tienen la opción de utilizar factura electrónica”. ¡Chanfle!

FILOSOFANDO

Beby Valderrama tuiteó: “Solo quien carece de CUALIDADES subestima a los demás. La verdad es que el ser acomplejado, combinado con un alto grado de EGO, te nubla los lentes. No ve, no oye, y cuando habla es para señalar y culpar a los demás. 'Loro viejo no da la pata”. ¡Santa Bárbara bendita!

COMENTARIOS

Me mandaron esto: “En los pasillos de Ancón no entendieron la última jugada del Loco. Se resignó a no insistir en el principio de especialidad y optó por el fuero electoral. Pero este se lo pueden levantar mucho más rápido”. ¡Santo cielo!

VA EL CARNAVAL, PERO...

Sí hay Carnaval, pero será el Carnaval de Matemáticas Panamá 2022, que organiza la Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas. Será el domingo 30 de enero, de 10:00 a.m., a 1:00 p.m., en Explora. ¡Interesante!

BILLETÓN

La gente de la Autoridad de Turismo proyecta que aquí llegarán este año 1.8 millón de turistas. Que esa gente le meterá una inyección económica al país por el orden de los 3 mil 654 melones. ¡Más bien!

A LA REJA

Un duro golpe le dieron las autoridades a la pandilla “West Side Isis”. Nueve de sus miembros fueron detenidos ayer en la provincia de Colón, en la operación “Kaizen”, que desplegó unos 200 agentes policiales y funcionarios judiciales en diversas regiones de esa provincia.

AVANCES CIENTÍFICOS

Hace poco se informó que a una persona le fue trasplantado un corazón de cerdo y hasta ahora ha sobrevivido y evolucionado muy bien. Ahora los científicos han logrado hacerle crecer las patas traseras a ranas, luego de ser amputadas.

AVANCES CIENTÍFICOS II

La técnica se llama medicina regenerativa y la descripción de este experimento se publica en la revista “Science Advances” y, según los científicos de las universidades estadounidenses de Tufts y Harvard, este estudio “nos acerca un poco más al objetivo de la medicina regenerativa”. Pronto harán crecer piernas y brazos en humanos.

CAMBIO Y FUERA

Por los lados de Inglaterra, desde ayer dejaron de usar las mascarillas y los certificados covid, como un requisito legal. Por la tierra de Winston Churchill se suavizaron las restricciones por la pandemia.

A MIRAR LAS ESTRELLAS

Dice la canciller Mouynés que la Unión Europea en Panamá confirmó que otorgará fondos por 12 melones para la creación en el país de la estación de observación espacial más importante de la región.

A MIRAR LAS ESTRELLAS II

“El proyecto contempla la gestión de riesgos en Centroamérica y el Caribe, intercambio de información meteorológica privilegiada y capacitación para nuestros profesionales”, señaló la canciller panameña. ¡Más bien!