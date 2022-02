La llorona del 3 de febrero de 2022

¡QUÉ ENREDO!

Al que se le ha enredado la vaina es al presidente mexicano, porque queriendo hacerle un desplante a Panamá, designó a una nueva embajadora que ya recibe el rechazo en México. ¡Mi madre!

¡QUÉ ENREDO! II

La gente del PAN, el partido del opositor expresidente Vicente Fox, le mandó una catilinaria explicando por qué rechazan la designación de Jesusa Rodríguez como embajadora. ¡Santo cielo!

IROMAN

Este fin de semana será de Iroman en Panamá. Dice que hay unos mil atletas, cuyas edades oscilan entre 18 y 80 años, que participarán. El domingo será la gran prueba que tendrá como epicentro la Cinta Costera y la Calzada de Amador. Los pronósticos es que ingresarán al país unos seis melones.

SIN RESTRICCIONES

Dinamarca se convirtió ayer en el primer país de la Unión Europea en levantar todas sus restricciones sanitarias. Alegan que hay suficiente vacunación, para enfrentar al bichito endemonia'o y todas sus variantes. ¡Ajooooo!

PURGA

Unos cien agentes fueron destituidos en 2021 de las diferentes entidades que componen la Fuerza Pública de Panamá, por estar ligados al crimen organizados. Que este 2022 sigue la purga.

SEDE REGIONAL

Panamá es la nueva sede regional para América Latina del Grupo A.P. Moller Maersk, el mayor operador de portacontenedores y buques de suministro del mundo.

CONTRA RELOJ

El Meduca se propuso reparar 627 escuelas en todo el país, para tenerlas listas para el 7 de marzo que inicia el nuevo año escolar. Hasta el pasado 27 de enero ya habían sido reparadas 292, es decir, el 46.5 por ciento. Trabajan contra reloj para completar la meta.

PA' LOS TIGRES

Entre 2020 y 2021, 42 mil empresas cerraron producto de la pandemia. El efecto fue mayor en 2021, que cerraron 24 mil de estas empresas. Hasta ahora se han recuperado en el sector privado logró unos 156 mil de los empleos perdidos en el 2021, producto de estos cierres, pero aún la vaina está dura.

ENFRIANDO

La OTAN y USA trabajan para evitar la guerra en Ucrania y ofrecieron una salida a la crisis con Rusia. La vaina es que una de las principales exigencias rusa es que Ucrania no sea parte de la OTAN, pero esto no se lo garantizaron. Rusia no acepta que le pongan misiles a unas millas de su territorio. ¡Ay padre!

QUIÉN NOS REEMBOLSA

El relajito con los migrantes que llegaban por miles y a diario por Darién, nos costó 40 melones en toda su atención. La vaina es cómo hemos tenido que gastar esta plata, sin ser arte ni parte en este asunto. Y la ONU calladita.

LAGARTERÍA

Me mandan esto: “En la ciudad jardín de Albrook, opera un colegio católico que quiere imponer a los padres de 108 graduandos una graduación en el gimnasio del plantel, por la suma de B/.300.00 por estudiante, lo que equivale a 32,400 tacos. Negocio redondo en plena pandemia. Pela el ojo Ulloa, que aquí hay un cují.

NO HABRÁ CORTES

El revulú que tiene Naturgy tiene a medio Panamá incómodo, porque los usuarios no pueden pagar la cuenta de luz, debido a daños en el funcionamiento de sus oficinas virtuales, app de clientes y hasta el pago por banca en línea. Por lo menos, dicen que a nadie le cortarán la luz por no pagar a tiempo. Tuvieron que contratar a antiguos aliados, a los que les suspendieron la concesión de cobro, para tratar de solventar el problema.