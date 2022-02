La llorona del 6 de febrero de 2022

DE LO PEOR

Me cuentan que lo que más molestó ayer en el revulú de la feria chorrerana, fue la actitud del alcalde Velásquez y el Presidente García del Patronato quienes defendían las violaciones a la salud publica.

LO PRIMERO

Aunque los dos son PRD, se fueron contra el ministro de Salud de su propio gobierno. El bienestar y la seguridad de las mayorías, siempre debe prevalecer.

A LA CHIROLA

Dice que unas 190 personas han terminado en la charola, en las últimas 24 horas a través de la operación "Génesis".

DE LA GALLERA

Me mandan a decir que un grupito "de fracasados y sin liderazgo alguno", pretende pasar por encima del 90 por ciento de los convencionales que aprobó el calendario electoral y el reglamento interno del partido Molirena. ¡Cara...mbola!

BUEN PRONÓSTICO

Mauricio Claver-Carone, presidente del BID, dice que Panamá tiene todas las ventajas para la inversión privada y para convertirse en el hub logístico y de transporte de la región. También destacó su compromiso en apoyar los esfuerzos del gobierno nacional para las inversiones.

COMO LOCOS

Los anti retorno a clases ahora dicen que se han destituido a 16 mil trabajadores manuales de las escuelas. Andan mal en matemáticas, porque en todo el ministerio laboran unos 13 mil colaboradores. En aseo la cifra no llega a 2 mil y muchos de ellos están en renovación de contrato.

BUEN INICIO

La Liga Panameña de Fútbol comenzó con buen pie. Un partido inaugural parejo, un nivel técnico aceptable y público en las gradas. Sería bueno que, además de la venta de jugadores a clubes del exterior, se preocuparan por darle jerarquía a los árbitros, para no estar tan huérfanos de su presencia como en la Octagonal rumbo a Catar 2022.

CUESTIÓN DE BOMBAS

Una gran molestia causó la falta de agua potable ayer en la ciudad capital. Resultó que una de las diez bombas de agua tratada de la potabilizadora de Chilibre no estaba funcionando, y por eso, había baja presión y nada de agua en las partes altas. ¡No pude lavar mi ropa en el lavamático de Wan por culpa del Idaan! Eso no se hace.

¿HASTA CUÁNDO?

No hay manera de que Naturgy tenga una mejor atención con sus clientes. Todavía tienen problemas con su plataforma para pagos. Mandan a la gente a otros lugares, y resulta que no están habilitados para hacer la transacción. ¡No me vengan con que le van a cortar el suministro a la gente que no ha podido pagar!

REVULÚ

Comentan que en Costa Rica le tienen montada una campaña a una funcionaria del ICE, porque está en teletrabajo desde Panamá, ya que se disputa la custodia de un sobrino en los tribunales y atiende virtualmente sus obligaciones...

REVULÚ II

Y no es cualquier persona. Se trata de la presidenta ejecutiva de un instituto de electricidad, que debido a este tema del teletrabajo se le ha formado el trepa que sube.