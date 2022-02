La llorona del 21 de febrero de 2022

CIERRA LA ASAMBLEA

El Maraquero dice que él en el poder, si presenta un proyecto de ley a la Asamblea y si no se lo aprueban, cierra la Asamblea. Mínimo Fujimori. ¡Cara...mbola!

CLÁSICA

Ayer estuvo en el programa Radar que conduce Sabrina por TVN y allí el Maraquero expresó una clásica: "A mí siempre me causa curiosidad de que la gente quiere el omelette, pero no quiere que le rompan los huevos". ¡Ataja!

CON EL GENERAL

El doctor Jorge Gamboa Arosemena le responde al ex General Paredes: "..el ex dictador Paredes, le reclama a Richard Morales que no apunta a forjar democracia en 2024. Morales nada tuvo que ver con el Estado fallido de hoy, al que contribuyeron golpistas como RDP y que muchos de aquellos amanuenses de la dictadura hoy...". ¡Santo cielo, esto está que echa chispas!

COMPRA GARANTIZADA

Dice que el GobierNito comprará a los productores nacionales, unos cinco mil cerdos y otros alimentos cárnicos y vegetales para el programa Panamá Solidario.

DE PRIMEROS

Dice que Panamá ocupa el primer lugar en el consumo de cocaína y alcohol en América Central y el Caribe. En eso somos campeones y por calle. ¡Mi madre!

PITIA'OS

Que además, los estudios también reflejan que los jóvenes panameños, desde los 12 años, se estimulan con anfetamina, cocaína, tranquilizantes, alucinógenos, marihuana, tabaco, cigarrillos, entre otros. ¡Ay padre, por eso andan todo el tiempo pitia'os!

A CONCURSO

Se abrió el concurso para tres magistrados y seis suplentes del Tribunal Especial de Integridad y Transparencia. Este Tribunal se encarga de investigar y sancionar a los funcionarios judiciales que incurran en faltas graves.

A CONCURSO II

Se convoca también para el cargo de magistrado investigador de la Unidad Especial de Investigación de Integridad y Transparencia, además de dos suplentes. Todos estos puestos, principales y suplentes, tienen tres mil 500 tucos de salario y otros tres mil 500 para gastos de representación. ¡Me apunto!

¿Y ENTONCES?

Comenta alguien que mientras Panamá es vilipendiado por los europeos, un banco suizo nuevamente es el centro de un escándalo de lavado internacional. ¿Será que GAFI lista ese país reincidente?

SEGURIDAD

Durante el partido entre el Tauro y el Plaza Amador, se dieron algunos incidentes en las graderías, donde un fanático de los taurinos resultó gravemente lesionado. O la LPF se pone las pilas y acrecienta la seguridad en estos encuentros calientes, o la gente no irá al estadio, para evitar problemas. Así de sencillo es.

PREOCUPANTE

Entre el 1 de enero y el 18 de febrero de 2022, las unidades del tránsito han aplicado 103 mil 766 boletas por violaciones al reglamento de tránsito, de las cuales, 26 mil 708 fueron por exceso de velocidad; o sea, que 25 de cada 100 infracciones son por esta falta. Parece que la educación vial también sufre un serio deterioro.

PREOCUPANTE II

La persona que amenazó con suicidarse hace unos meses en Plaza Edison, lo hizo este fin de semana. Estas cosas no pueden tomarse a la ligera. Hay gente que necesita ayuda, con todo lo ocurrido en esta pandemia; pero parece que más importa hacer el juego político que la salud mental de los panameños.

EXPERTO EN DERRAMES

Hoy, a partir de las 2 pm, vía zoom, el experto en urgencias por derrames, el argentino Luis Vila, pondrá tono al debate relacionado a la respuesta eficiente a estos eventos.

EXPERTO EN DERRAMES II

"Las organizaciones de respuesta a derrames y su aplicación a Panamá" como una fórmula viable, para enfrentar estas amenazas, será su tema. La asociación de armadores panameños, ARPA organiza la charla.