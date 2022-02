La llorona del 25 de febrero de 2022

EMPEZÓ LA VAINA

En el rejuego de Ucrania hay tres factores a considerar: Rusia expande su dominio, Estados Unidos abre un mercado para su gas y China espera con ansias que se forme de verdad el merecumbé para anexarse Taiwán. ¡Santa cachimba!

LOS PERDEDORES

Por lo pronto, los grandes perdedores son los consumidores de energía fósil, porque el barril de petróleo se disparó con el lío ucraniano. Los otros perdedores son los europeos que para consuelo nos meten en la lista negra. ¡Joder tío!

PARA REÍRSE

Los memes no se han hecho esperar con la incursión rusa en Ucrania. Dice uno que Guaidó, el dirigente opositor venezolano, prohibió el uso de cualquier tipo de montaña rusa, al igual que la venta o preparación de ensaladas rusa y mucho menos que se utilice la hierva de ese país en las ofertas XXX. ¡Ataja!

DE BAJA

Dice que dos oficiales fueron dados de baja en la Fuerza Pública, porque estaban metidos hasta las narices con los barones de la droga. Les montaron un operativo y cayeron como papaya.

VAN DE NUEVO

Me mandan esto: “El secretario general del PP habla en todas las reuniones de “los Rubio´s”, a pesar no están inscritos en el partido. Los fulos están pensando en reinscribirse, ya que no sabían que eran tan importantes”. ¡Ataja!

FUERO LOCO

El Juzgado Segundo Administrativo Electoral levantó el fuero penal al Loco Mayor, a pedido de la jueza Baolisa Martínez. La defensa del Loco apeló.

LO SANCIONAN

La Liga Panameña de Fútbol sancionó al Tauro y al Plaza Amador con una multa de ocho mil dólares cada uno, por los violentos actos del 19 de febrero pasado y que dejó muy mal herida a una persona. ¿Será que mejoran los fanáticos?

REELECCIÓN A LA VISTA

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley que permite la reelección de la rectora de la Unachi. Dicen los diputados que no hay motivos para negarla, si se permite en otras universidades estatales. ¡Ataja!

LISTA NEGRA

El Consejo de la Unión Europea mantuvo a Panamá en su lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, en una actualización de la lista publicada este 24 de febrero. ¡Vea pues!

OPERATIVO

Las autoridades pusieron en marcha la operación “Gadeón” y arrestaron unas 58 personas, todas requeridas por delitos contra el orden jurídico familiar, delitos sexuales, contra el patrimonio y la libertad, seguridad colectiva, entre otros.

OPERATIVO II

En la operación “Hammer” se logró la aprehensión de 11 personas, entre ellos un cabecilla que era requerido por investigación que adelanta el Ministerio Público por delito de pandillerismo. ¡vea pues!

QUIEREN SU MANÁ

Dice que cuatro consorcios presentaron sus propuestas para el estudio, diseño, construcción y financiamiento de la nueva carretera Quebrada Ancha-María Chiquita, Colón. Esta licitación por mejor valor, tiene un precio de referencia es de 87 melones.