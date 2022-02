La llorona del 26 de febrero de 2022

PEPAZO

Ya un misil ruso le pegó al barco de bandera panameña Namura Queen. ¿Será que activamos nuestra fuerza aérea, aquella que le formó el trepaquesube a los aviones gringos en tiempos de la alcaldía de la Tía Mayín? ¡Mejeto!

TERCERA GUERRA

A propósito de la Tía Mayín, por allí andan diciendo que está a punto de vivir la tercera guerra mundial. ¡Jo, gente que jode parejo!

APELACIÓN

La abogada del Loco, Niurka Palacios, presentó la apelación contra el fallo del juzgado segundo administrativo electoral, que le quitó el fuero al ex presidente.

CAPITÁN OREJAS

Me cuentan que por los lados de la Autoridad Marítima, a un director uniformado de capitán le jalaron las orejas por querer imponer reglamentaciones no consensuadas para su beneficio y no es la primera vez, dicen. ¡Joder, río!

NEGOCIO AMBULANTE

Desde Santiago nos hablan de un galeno y alto directivo del Chicho Fábrega que dejó perder una millonaria inversión en ambulancias para poder así alquilarle a un influyente ex padre de la patria las que tiene a un precio exorbitante. ¡Cara...mbola!

HUELGA EN EL HORIZONTE

Ya se habla de que la gente de Sieles, que hace calistenias para irse a huelga, de no aprobarse la nueva convención colectiva. Ya le anunciaron a la aerolínea del Patrón, que iniciaron a correr los 20 días para la declaratoria.

A SALVO

Dice la canciller Érika, que la panameña que solicitó abandonar Ucrania con su hija bebé, ya se encuentra en Moldavia rumbo a Rumania. El equipo de la Cancillería de Panamá, que ha identificado a otro compatriota residente en Kiev, sigue pendiente de los panameños que se encuentran en el área.

NOMINADO

El diputado Juan Diego Vásquez ha sido nominado para el premio Joven Político del año. Está entre los 15 que se disputan esta importante premiación. ¡Aplausos!

NOMINADA

La diputada suplente, abogada y ex embajadora de Panamá en el Reino Unido, Ana Irene Delgado, fue nominada como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo marítimo en Londres, para el año 2022, por la plataforma Digital enfocada en la industria marítima All About Shipping. ¡Aplausos!

CAMPAÑITA

Los "influencers" del fútbol local volvieron con la campaña inclusiva en la selección. Además de Ismael Díaz, que sí ha sido convocado, pero no ha jugado en la Hexagonal rumbo a Catar 2022, se suma Manuel Gamboa, el defensor que jugó en 14 grados bajo cero en Denver, ganando para el Comunicaciones de Guatemala.

CAMPAÑITA II

Lo cierto es que el míster Christiansen tiene sus preferencias. Las fechas decisivas de marzo le darán la razón, o le darán un portazo en la cara. Lo que comenta un experto es que Ismael Díaz debe ser no solo incluido en la convocatoria, sino debe alinear como titular. Veremos en unos días qué será lo que sucede.

PELEN EL OJO

Solo para recordar que hay sanciones de hasta 5 mil tucos para quienes infrinjan lo dispuesto en el decreto que suspendió los carnavales. Esto rige desde ayer, viernes 25, hasta el 6 de marzo. Dicen que no habrá contemplaciones con los infractores. ¡Ataja!