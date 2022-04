La llorona del 7 de abril de 2022

CONGOLANDIA

Mientras el Gafi tortura a nuestras autoridades y termina de acabar con el negocio de sociedad, se acaba de publicar un reporte muy detallado del uso de la sociedad de Wyoming (USA) por delincuentes globales. Pero Gafi con el imperio no se mete. ¡Cobardía es que le dicen!

ESTADÍSTICAS

Dice que la Universidad de Panamá es la institución de educación superior con más citas en el país en la plataforma de Google Académico (Google Scholar).

EL INFORME

Esta noticia positiva está en el último informe en donde se analiza el estado de la ciencia, la tecnología y la innovación en Panamá, a través de los investigadores panameños con perfil en Google Académico (Google Scholar).

EL MOTORIZADO

Me dicen que en el corredor de los pobres (Pedregal) hacia Panamá norte, hay un motorizado coimero que clava a todo el mundo sin usar el radar de velocidad. Hay un testigo que dijo ver al susodicho policía sacar el radar de la maleta de la moto y a pesar del reclamo, puso boleta por exceso de velocidad.

EL MOTORIZADO II

Hay muchos quejosos por el indebido comportamiento del policía. Lo más desvergonzado es que si el afectado no tiene efectivo, el hombre pide el pago en Yappy y en la descripción del pago pide que diga “frutas y vegetales”. ¡Dios santo!

MOVIENDO EL ESQUELETO

La gente del Conep dice que le va a dar seguimiento al tema agropecuario y para eso instaló la comisión de Asuntos Agropecuarios (CA2C), para analizar el comportamiento también de las medidas de reactivación económicas planteadas al Ejecutivo.

HACIA 2026

La FIFA parece que va a romper récord con Catar. En la primera fase de venta de entradas para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 se han vendido 804,186 localidades, según publicó el organismo. ¡Madre mía!

REPENTINA REAPARICIÓN

Me comentan que sorprendió mucho que la exprocuradora Kenia Porcell se apareciera en el Foro de Seguridad de Las Américas en el Parlatino. ¡Ajoooo!

ALICAÍDO

Me cuentan que por el oriente chiricano, el que quedó con el moco caído fue el CDN Barría, porque en la elección de delegados le dieron duro. ¡Mi madre!

DE LA RED

Esto tuiteó El Griego: “En mi opinión, este nuevo movimiento 'Vamos' se ve muy bien y con futuro si se mantiene independiente y no comete el error de convertirse en partido. @vamosporpanama”. ¡Vea pues!

INSEGUROS

Me mandan a decir que en la cueva de la 5 de Mayo hay muchas inconsistencias entre las bancadas. La prueba es que no se ponen de acuerdo en la agenda del día y hace que algunos funcionarios con cita no los atiendan. ¡Mejeto!

REUNIÓN DE GAVILANES

Me dicen que al que vieron por la sede de Los Tres Mosqueteros fue a Peter Michael. Que estaba reunido con los magistrados. ¿De qué hablarían?