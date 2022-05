La llorona del 12 de mayo de 2022

NEGOCIANDO

Dice que en el PRD hay negociaciones, a ver si se llega a un acuerdo para una nómina que responda a todas las corrientes. Que la vaina está como la guerra entre Rusia y Ucrania. ¡Ataja!

CANDELITA

Dice que es mejor que no inviten a la misma fiesta al diputado Gabriel Silva y al presentador Franklyn Robinson, porque se forma y de verdad. ¡Ataja!

¿VALIENTITOS?

Diputados del Europarlamento exigen a la UE que liste a los Emiratos Árabes Unidos como países donde se lava dinero a gran escala para rusos y criminales. Alguien se pregunta ¿si los jinetes de escritorio de Bruselas se atreven como lo hacen con Panamá? ¡Esta cobardía...!

EN GRANDE

Desde la ATP están anunciando el “Adventure Next 2023”, que conjuntamente se realizará con Adventure Travel and Trade Association (ATTA), la asociación de empresas de turismo de aventura más grande del mundo. No se dijo fecha, pero de que viene, viene.

NADA DE MASCARILLAS

Por Europa ya anuncian que a partir del lunes no se exigirá el uso de mascarillas en los aeropuertos y aviones dentro de la Unión. ¡Acá todavía andan con la política mete miedo!

EXPECTATIVA

Dice que hay tres hechos que mantienen en expectativa a los panameños: ¿Quién gana el domingo en las internas del PRD? ¿Cuál será la sentencia de los hijos del Loco?, y la boda de la diputada Kayra Harding con el príncipe de Ghana, Anthony Bart Appiah. ¡Ajoooo!

SE CALIENTA

Lo que parece que está cogiendo vapor son las aspiraciones internas en la ñamura. Dicen que entre Blandocito y Willy Bermúdez hay cortocircuito; que Melitón está moviendo el esqueleto y La Bombaza anda por México pidiéndole consejitos a la virgen de Guadalupe. ¡Cara...mbola!

CHAMBONADA EN CLAYTON

El que se esconde detrás de la puerta de la cocineta de Clayton, me informa que la Banda del Serrucho se convirtió en una montaña de sal; se oxidaron los serruchos y Manolón, saltó del barco. El quiropráctico no pudo torcer brazos. ¡Ataja!

CHAMBONADA EN CLAYTON II

Se confirmó quiénes eran los cabecillas. La que había pasado agachada era la Chilindrina, que al ver que no pudieron con la Presidenta, la traicionó el carácter al igual que al profesor que sacó el cobre. ¡Ahora pónganse a trabajar!

PREMIOS DE PRENSA

Hoy se realizará la gala de entrega de los premios de prensa 2022 del Fórum de Periodistas. Cinco jurados internacionales son los responsables de escoger a los ganadores.

PREMIO A LA EXCELENCIA

Durante la gala se premia también la trayectoria de un comunicador con el Premio a la Excelencia. El amigo Juan Carlos Tapia es el galardonado. ¡Aplausos!

SE SUMA

El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) firmó su adhesión al compromiso de seguimiento al mandato ciudadano del Pacto Bicentenario “Cerrando Brechas”, en un acto encabezado por su presidente, el Lic. Luis Frauca y la Dra. Paulina Franceschi, coordinadora ejecutiva nacional y cosecretaria ejecutiva del pacto.