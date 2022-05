La llorona del 15 de mayo de 2022

COGE TU CHOCOLATE

El Cachaza sacó un comunicado sobre las vainas de Colón y el vice Carrizo le mandó un barrejobo que todavía le están contando. ¡Ataja!

BUNDUMBÚN

Lo escribió Gaby: “Señor ex presidente Varela: ¿por qué en vez de publicar un comunicado, no convocó -en persona- una Conferencia de Prensa en vivo, pero desde la Casa Wilcox?”.

DENUNCIAS

Ahora parece que Cachaza activó el botón de denuncias, porque dicen que el cerro de vainas chuecas que encontró el GobierNito, van a pasar al Ministerio Público. ¡Santa cachimba!

OJALÁ QUE LLUEVA CAFÉ

Me informan que la temporada de giras inició con gran éxito en la junta directiva del Cajetón. Eso significa que caerá un aguacero de viáticos y dietas, del cielo gastos de movilización y una montaña de bebidas y comidas. ¡uo oh uo oh uoh!

OJALÁ QUE LLUEVA CAFÉ II

La primera parada fue en Colón y están organizando una para finales de mes en Puerto Armuelles, para encontrarse con Nito. Manolón llevará su taburete. Mientras tanto, los asegurados sufriendo penurias para obtener una cita, que los operen o conseguir medicinas que nunca hay. ¡Madre Santa!

SE LOS FUMIGÓ

Me cuentan que en un edificio yeyé de Punta Pacífica, un miembro de la comunidad se hizo presidente de la junta directiva del edificio y de inmediato los vecinos notaron algo raro y lograron sacarlo de la junta. Cual sorpresa se llevaron al ver que el hombre se fumigó casi medio melón de las cuotas de los residentes. ¡Cara...mbola!

NUEVO NUNCIO

El Papa Francisco nombró como nuevo Nuncio Apostólico de la Santa Sede en Panamá, al costarricense monseñor Dagoberto Campo Salas, quien es el primer centroamericano en ocupar aquí ese cargo. ¡Pura vida mae!

CONGOLANDIA

Una nueva filtración de información financiera confidencial denominada "Dubai al Descubierto" demuestra, nuevamente, la discriminación de la UE y sus esbirros hacia Panamá. Si al leerlo usted no realiza que los ataques a Panamá son injustos, tome medicina para su síndrome ¡...de Estocolmo!

SE ACABÓ

Parece que ahora sí, a los Justo & Bueno se los llevó la morrina. Justo & Bueno se quedó esperando una inyección de recursos de rescate que le prometió el fondo chino Joining Futures Capital International, su nuevo dueño, que nunca llegó. ¡Mi madre!

TRANQUILITOS

Me dijeron que en el Municipio han destituido como a seis funcionarios por corrupción comprobada, pero ningún caso ha sido denunciado a las instancias judiciales. ¿Hasta cuándo esta impunidad?

IRRESPONSABLE

Comenta El Fulo que “es una irresponsabilidad de la Asamblea Nacional mantener el PL 323 sobre cáñamo secuestrado por 32 meses. Y pregunta ¿cuánto es el rescate que hay que pagar para que se discuta?”.

INTERESANTE

A propósito de la campaña en Colombia, esto dijo Petro en Twiter: "40 familias han gobernado a Colombia durante dos siglos". ¡Santo cielo!