La llorona del 2 de junio de 2022

EL CUARTITO

Jorge Luis, el exemperador del Canal, salió a la palestra y denunció que una vez los diputados lo metieron en un cuartito, para arrinconarlo para que les diera su parte en plazas en el Canal. La vaina es que ese comentario le ha salido caro.

EL CUARTITO II

La vaina es que a Jorge Luis le salió Mayer con un contrato de un 'sofware' por 15 melones, pero también le reaparecieron las locomotoras que compraron a una empresa donde aparecía su supuesto hijo. ¡Santa Bárbara bendita!

ZAFARRANCHO

Los que se dieron ayer hasta con el banquillo fueron los ñames. Los puntos en discordia fueron las cartas de renuncia y las candidaturas por la libre postulación. ¡El próximo directorio echará chispas!

CALLADITOS

Resulta que en el lago Tegernsee en los Alpes alemanes, los oligarcas rusos vacacionan como si sus mansiones y riqueza hubieran emanado del cielo, limpiecita. El 'The New York Times' publica que hay un contrato silencioso con el pueblo alemán de no llamar la atención a ese nuevo Londongrado. Alemania salió listada de quinta en opacidad, según Tax Justice Network. Vaya doble moral.

SUGERENCIA

Un economista del patio me comenta que si los franceses están obsesionados con cobrar impuestos, deberían considerar un impuesto a sus ciudadanos para reparar el daño causado a Haití y a sus habitantes. El artículo de 'The New York Times' desenmascara a nuestro principal detractor en la Ocde y la UE. Techo de vidrio.

ALLANADOS

Más sobre Alemania la compungida. Las oficinas de su banco estandarte Deutsche Bank, cuyos escándalos de lavado de dinero son legendarios, fueron allanadas ayer porque un ejecutivo los acusó de desinformar a sus inversionistas. Y así tienen el tupé de criticar a Panamá.

TALLERES DIDÁCTICOS

La fundación Aristides Ureña Ramos abre la convocatoria para los jóvenes talentos panameños que deseen participar de los talleres didácticos de pintura dictados por el mismo maestro Aristides Ureña Ramos. Envíe sus datos al email fundacion.aristidesurena@gmail.com o por WhatsApp al 6791-1165. Inscripciones del 3 al 8 de junio de 2022.

BUEN TRABAJO

Hay que reconocer que en el fútbol panameño, algo está funcionando bien. Hace una década era impensable que Panamá jugara de tú a tú con un equipo argentino, en cualquier categoría. Esta generación está lista para tomar el testigo, de cara a la eliminatoria para el Mundial de 2026.

SE DIO LA PARTIDA

Oficialmente, el período electoral quedó abierto. De aquí en adelante, el camino hacia el 5 de mayo de 2024 promete mucha actividad, tanto de los partidos políticos como de los grupos independientes. Un gran reto para todo el país, y en especial para su frágil democracia.

SE DIO LA PARTIDA II

El magistrado Heriberto Araúz pidió a los partidos no gastar el tiempo en ataques políticos y no atentar contra la credibilidad del proceso electoral. El llamado es correcto, la vaina es que le hagan caso.

RECOLECCIÓN DE FIRMAS

A propósito de las elecciones de 2024, ayer empezó el registro ante el TE de los interesados para competir por un cargo de elección popular por la libre postulación (son dos meses: junio y julio, para este trámite). La recolección de firmas comienza el 15 de agosto.

MARIHUANA MEDICINAL

En el tema del cultivo y uso adecuado de la marihuana medicinal bajo el ojo del Minsa, dicen que son pocas las concesiones (siete) y que aún no se concede ninguna; parece que “ya están concedidas de antemano a amiguitos políticos”. Cuidado que les sale la bruja con esta vaina.