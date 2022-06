La llorona del 9 de junio de 2022

LO ATRAPARON

A los que le están respirando en la nuca es a los pandilleros y miembros de los cartelitos que operan en Panamá. Al último que atraparon es al tal 'Somalí', quien estaba entre los más buscados. ¡Ajoooo!

RECOMENDADO

Para los embajadores que se quejan de que en Panamá no hay sanciones fuertes, recomendamos el caso del analista Dan Ives que reporta 'The New York Times'. Ventas fraudulentas por 190 melones y pagó $15 mil de multa, 30 horas de cursos de cumplimiento y no aceptó culpabilidad. ¡Crueles!

BASURA

Parece que la recolección de la basura en la capital tomará otro rumbo. Ahora que Paco dijo que desde la Presidencia van a mover las cosas. Lo cierto es que da verdadera pena la ciudad llena de desperdicios, imagen tan negativa como decir que hay corrupción en el país.

BASURA II

El administrador de la AAUD se quejó porque no tiene plata para reparar los camiones recolectores, y que así no puede hacer nada por la limpieza de la ciudad. Recuerdo que cuando pidieron fondos para los pagos por productividad sí había biyuyo, pero ahora que la vaina está jodida con la recolección, como que andan lentas las cosas.

OTRO PROBLEMA

La indigencia ha proliferado de tal forma en la ciudad capital, que junto con la recolección de basura, es otro problema que se agudiza. Ya no son solo personas adultas, sino niños y jóvenes que se han convertido en habitantes de las calles.

HACER Y NO HABLAR

Me dice alguien que no ha visto a ninguno de los que atacan la corrupción y exigen transparencia, dándole un plato de comida a una persona indigente. Tal vez porque piensa que esa es una forma de fomentar el clientelismo político. Ayudar al pobre jamás ha sido tan difícil.

PREGUNTA

Ya Juan Diego y Gabriel anunciaron que no van a la reelección como diputados; la pregunta es si tomarán camino hacia postulaciones para otros cargos de elección popular. No reelegirse no quiere decir que abandonan la carrera política, es solo un cambio de trinchera electoral.

ENFADADOS

Ahora los que se em...fadaron fueron los de la comarca de Madugandí, porque Nito vetó el proyecto de Petita, que les daba poder sobre las tierras del lago Bayano. Me informaron que van a ver si lo pueden pasar por insistencia en el pleno legislativo.

AGROFERIAS

Siete agroferias llevará a cabo el Instituto de Mercadeo Agropecuario desde hoy, jueves 9, al sábado 11 de junio, en comunidades de las provincias de Chiriquí, Los Santos, Panamá, Panamá Oeste y en dos comarcas. ¡Ajoooo!

PONIENDO ORDEN

Varios jueces están haciendo respetar la ley para evitar los procesos dilatorios. Hace poco un procesado se pretendía ir de viaje y le impusieron impedimento de salida; otro se hizo el enfermo y le nombraron un defensor de oficio.

PONIENDO ORDEN II

A los juega vivo y expertos en dilatar procesos parece que se les acabó la fiesta de alargar juicios inventando excusas. Enhorabuena para los jueces que administran justicia y no se dejan marear ni enredar.

RENUNCIÓ

Dice que el que no aguantó el guaqueo con la pérdida de los gastos de representación, fue el alcalde de San Félix. Dice que gana más como médico, y que sin gastos de representación no le conviene ser alcalde. ¿Y eso fue lo que le dijo al pueblo para que lo eligiera? Apuesto a que no.