La llorona del 16 de junio de 2022

DETECTADOS

Me dicen que las autoridades están tras la pista de algunos tramitadores municipales que están haciendo acuerdos con empresarios para eliminar impuestos, hasta el 50%. ¡Ajoooo!

DETECTADOS II

Las sumas abarcan miles de dólares, afectando seriamente las finanzas públicas, mientras las rapiñas disfrutan sus jugosos dineros mal habidos. ¡Santo!

EL OTRO AMIGO FIEL

Me cuentan que al flamante exministro y mano derecha de Cachaza, actual directivo de la ACP, lo alcanzó un pasado, no muy claro, de sus millonarios compromisos financieros.

EL OTRO AMIGO FIEL II

Un terreno, un préstamo un socio emp...eluchado, son parte de los enredos por los cuales casa, carros y hasta los pensamientos le están embargando al amigo fiel de Cachaza. ¿Y ahora quién podrá defenderlo? ¡Compro millo y Coca Cola!

SE FUE

Con la firma de renovación de Christiansen, se dio la baja de David Dóniga, conductor de las categorías menores del fútbol panameño. El español cumplió un buen trabajo dirigiendo el equipo Sub-21, y ahora se enfila a otros desafíos de vida. Buen trabajo y buena suerte.

RENDICIÓN DE CUENTAS

Hablando de fútbol, ahora que el míster renovó el contrato con la Fepafut, la rendición de cuentas sobre su gestión hasta 2026 será mucho más fuerte. Lo que quiere la gente es clasificar al próximo Mundial, sin excusas. El proceso sigue, pero con la lupa puesta en los resultados.

VISITA

La visita de la comandante Richardson del Comando Sur no pasó desapercibida. Me cuentan que durante el encuentro con la gente de los estamentos de seguridad, Samira se quejó por la falta de personal y presupuesto en Migración, y que la frontera con Colombia es una coladera porque los de aquel país no hacen nada para controlar la migración irregular.

ROMPIENDO PALITOS

Dice la gente de Pandora Latam que ha decidido finalizar su relación comercial de manera oficial y definitiva con Mohinani Group S.A., quien operaba tiendas Pandora. Que ahora van a operar sus propias tiendas. ¡Ay padre!

YA SE SUPO

De los lados de Diablo me dicen que un diputado es quien tiene a más de cuatro en cargos de billete, pero con funciones muy discretas. La única cara visible es la de Vielka, que cuando va a la clínica del empleado, no permite que a más nadie se le atienda. Hay una denuncia en la Fenasep, y una investigación caminando.

QUE SEA EN VERANO

Hacer el campeonato de béisbol en invierno no resulta. El partido entre Bocas del Toro y Chiriquí, que comenzó a las 9:00 p.m. del martes 14 de junio, fue suspendido por lluvia a las 10:54 p.m. y reanudado tres horas después (1:54 a.m.) del miércoles 15, y terminó a las 3:42 de la madrugada. Así, el torneo pierde calidad y la afición pierde el interés.

PARA PELAR EL OJO

Me mandan esto: “Ojo con una licitación 193120, de 7,5 melones que se ganó una empresa puertorriqueña que tiene 5 años tratando de entrar en la ACP, que se dice tuvo información interna del estimado oficial y se la adjudicaron”.

SORPRESITA

Por los lados de Veraguas, específicamente en Soná, le cayeron a los de finca Aclita. Las autoridades policiales detuvieron a 23 personas dentro de la denominada operación “Fortaleza”. El operativo fue simultáneo en Herrera, Veraguas y Chiriquí. ¡Mi madre!