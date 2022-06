La llorona del 19 de junio de 2022

EL DÍA D

Petro y Hernández van a las urnas hoy y se definirá quién es el nuevo presidente de Colombia. Lo único en común entre ambos es que tienen una vicepresidenta y ambas son afrodescendientes. ¡Ajoooo!

CONFESIONES

El 14 de mayo, ante el Senado USA, el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, solicitó más fondos para la agencia FinCen ahora que “los Estados Unidos lidia con el nuevo estatus de la jurisdicción menos transparente del mundo {según Tax Justice Network}, proveyendo más vehículos opacos que Islas Caimán y Suiza juntos.” A confesión de parte relevo, de pruebas. ¿Será que los europeos poen al Imperio en sus listas discriminatorias?

LICITANDO

Por el camino a Montijo hay una empresa de capital del narquito titano que no le cayeron y se acaba de ganar una licitación de granos y la dueña su apellido termina en “rria”. Cuidado, se debe hacer la debida diligencia para que los narcos no penetren las instituciones del Estado.

POLITIQUEANDO

A propósito, también antes de la aprehensión de toda la banda, había un candidato a diputado por RM, buscando apoyo económico para su campaña, ojo circuito 9.4. ¡Chanfle!

INCERTIDUMBRE

Lo de extender la vigencia del Vale Digital hasta el 31 de diciembre se veía venir. Lo que no parece estar en el tintero es qué va a hacer el GobierNito cuando finalmente ya no se pueda dar esta transferencia económica a las 400 mil personas que la están recibiendo desde hace casi dos años.

INCERTIDUMBRE II

Fomentar la creación de empleos debe acompañar este tramo del Vale Digital, para que los beneficiarios puedan reinsertarse en el mercado laboral. Si esto no se hace, cuando termine el programa, habrá desempleados sin opciones de trabajo. Aún hay tiempo para hacer algo.

TEMEROSOS

Los vendedores de chances y billetes temen que la lotería electrónica los reemplace. Hay una forma muy sencilla de que eso no suceda: no vendan chances y billetes casados, no los vendan con rifas ni one two, ni aumenten los precios. Con estas simples acciones, la gente mantendrá el respaldo y seguirá comprando.

ECOS DE POSIDONIA

Por los lados de Diablo, cuentan que dos de los delegados panameños invitados al aquelarre marítimo en Grecia pagado por la AMP, se fueron después a Italia a jurarse amor eterno, con pedida de mano y todo. Ya la Contraloría ha pedido toda la información sobre este asunto, para ver si la visita a la tierra de las pizzas salió de los fondos públicos.

FELICIDADES

Hoy, a los buenos padres panameños, hay que darles un abrazo y felicitarlos por su esfuerzo y dedicación a la familia y la crianza de sus hijos. Como dice la canción: “padre es el que cría”. Feliz Día del Padre.

LOS MÁS

Los números indican que el PRD tiene 689,201 afiliados; CD, 296,218; el Panameñista, 253,729; Realizando Metas (RM), 170,142; Molirena, 98,192; Alianza, 26,742; PAIS, 25,539; y el Partido Popular (PP) cuenta con 18,379 registrados.

EN FORMACIÓN

De los partidos en formación, el Movimiento Otro Camino (MOCA) se mantiene con 46,615 inscritos, el Frente Amplio por la Democracia (FAD) contabilizó 12,268, el Partido Torrijista Revolucionario (PTR) registra 659 miembros y RELEVO posee 847.