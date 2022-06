La llorona del 21 de junio de 2022

POR GOLOSOS

Por la Comunidad, la comidilla es que varios yeyesitos se inventaron un negocio que los puso a ganar plata a montones. La vaina es que nunca imaginaron que estarían luego subiendo y bajando escaleras en el Avesa. ¡Mi madre!

POR GOLOSOS II

El negocio consistía en venta de vaping, pero con un componente "especial" que a quien lo fumara lo trasladaba a la tercera dimensión. Un agente encubierto empezó a comprar y qué buen cliente que les representó a los yeyesitos...

A LA REJA

Ya cuando estaban bien golosos, les cayó la fiscalía de drogas y ahora están en un problema serio, serio y en el muro de los lamentos. ¡Santo cielo!

MASCARILLAS

Dice Paquito que en julio le decimos adiós a las mascarillas. Que cada quien se cuide, para evitar el contagio con el bichito endemonia'o. ¡Al fin!

BILLETÓN

Me cuentan que 162 melones fue lo que manejó ExpoVivienda 2022. Esas cifras demuestran el importante papel que juega Capac, por la reactivación económica. ¡Aplausos!

BILLETÓN II

Ya que hablamos de billetón, me dicen que el presupuesto que destinará el Tribunal Electoral a los partidos políticos y candidatos oficiales por la libre postulación, podría superar los 90 melones. De estos, 45 melones serían previo a las elecciones y 45 melones para el período postelectoral.

ME VOY

El que no esperó ni un minuto después de las 5 de la tarde del domino, fue Carlos Pinzón, embajador de Colombia en Estados Unidos. Presentó su renuncia al cargo el mismo día que toma posesión Gustavo Petro. ¡Pendejo no es!

BRIBONADA

Con los acuerdos de flexibiización bancaria, muchos clientes ahora están recibiendo presión de algunos bancos y empresas de cobros, para que les paguen de ya pa' ya los compromisos y les han aumentado las deudas a casi 200 por ciento. ¿Y la Superintendencia?

BRIBONADA II

Hay una empresa que se dedica a perseguir a los cuentahabientes que, cual mercenario, los apecha como si no existiese la flexibilización bancaria por el bichito endemonia'o. Si no me creen, pregunten por Gesel. Después te cuento más.

SUSPENDIDA

Para el 16 de agosto quedó reprogramada la audiencia a los 27 involucrados en el lío de la manzanita azul. La audiencia estaba prevista para ayer, pero no se pudo realizar.

POR FUERA

Me hablan de un cocotudo, miembro de un partido político de larga historia, que quiere ir por fuera y sin piquera. Que ya no se identifica los ideales partidarios. ¡Ajoooo!

INAUGURADA

La Terminal 2 del aeropuerto de Tocumen, abrirá sus puertas mañana. Copa Airlines será la primera en iniciar operaciones y luego KLM, UNITED y Air France también trasladarán sus operaciones a las modernas instalaciones de la nueva terminal aérea.