La llorona del 23 de junio de 2022

BUSCANDO LA CURUL

Ahora que Silva quiere ser repre de Bella Vista, dice que Domínguez, el actual repre de ese corregimiento quiere aventurarse para diputado. ¡Ajooo!

BATERÍAS CARGADAS

Dice que los dirigentes gremiales debieron aportar a las escuelas algo de los más de 250 mil dólares que gastaron sólo en pasajes aéreos a Colombia y Cuba, para capacitarse. No les importó, pero vinieron con las baterías cargadas criticando todo a través de los medios. ¡Mejeto!

ESCÁNDALO

Parece que a un pastor en la empobrecida Colón le está yendo muy bien. Circuló un video donde le regala un cheque de 15 mil rúcanos a su esposa, por el cumpleaños. ¡Alguien vive, cuando alguien da!

NUEVO LIBRO

Ayer fue el lanzamiento del libro de Oliver Bullough, 'Mayordomo para el Mundo'. Tim Adams de The Guardian lo define como un libro “deprimente” que detalla cómo el Reino Unido actúa de proxeneta para lavar la plata más sucia del mundo.

NUEVO LIBRO II

El libro señala la complicidad de los gobiernos británicos que han acogido esta industria desde 1956 según el autor. Nadie preso, en ninguna lista, ¿será que no tenemos submarinos nucleares?

NOVEDAD

Científicos de Meryland, Estados Unidos, lograron crear un cuchillo de madera tres veces más afilado que los de acero. Planean ahora hacer clavos súper resistentes. ¡Increíble!

A LA REJA

Por California, un tribunal declaró culpable al cómico Bill Cosby, por agredir sexualmente en 1975 a Judy Huth, una mujer que entonces tenía 16 años. Se cifró en 500 mil dólares la indemnización por daños y perjuicios que Cosby debe abonar a Huth. Cosby no acudió al juicio y tampoco ha dicho nada sobre esta nueva condena.

CON MI ALMUERZO NO SE METAN

Me informa el que se esconde detrás de la puerta de la cocineta de Clayton, que los miembros de la Junta Directiva del Cajetón están supuestamente muy preocupados por el escándalo de las comidas y dietas de los pacientes. Que no saben qué es lo que sucede, porque ellos siempre almuerzan y muy bien. ¡Ajoooo!

CON MI ALMUERZO NO SE METAN II

Ya Manolón, El Driver 911, You Know y El Eterno, dijeron que con sus almuerzos no se metan, que ya ellos aprobaron un presupuesto de 75 mil dólares para seguir almorzando sus langostinos al ajillo, que es el plato que les gusta y es una fuente de proteínas de alto valor nutricional. ¡Madre Santa!

¡Y BIEN GRANDES...!

Dice que a Chichi le metieron una demanda de divorcio. Por violencia familiar, por sustancias no legales y por separación de hecho por más de dos años. Que Chichi presentó un recurso de nulidad de la demanda y solicita que el divorcio se tramite en Italia. ¡Por poco y se los pisa!