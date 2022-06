La llorona del 26 de junio de 2022

TIEMBLA, TIEMBLA

Dice que hay un poco de empresarios en Panamá con tiembla, tiembla, por la decisión del presidente tico de eliminar el obstáculo de importación de medicinas con el famoso registro sanitario. ¡Ataja!

TIEMBLA, TIEMBLA II

Que dicen que esto va con las medicinas, pero luego se puede extender a los alimentos y que Panamá iría por el mismo camino. ¡Chuzo, se les acabó la beta!

BILLETE

Un nuevo préstamo ha otorgado el Banco Mundial a Panamá. Se trata de un préstamo de 250 melones para fomentar el capital humano y fortalecer las instituciones a fin de acelerar la recuperación económica del país tras la debacle de la pandemia del bichito endemonia'o.

FRULO

Por USA, ahora que los pillaron como la jurisdicción más opaca, acaban de introducir una legislación para evitar transacciones en inmuebles sin que los intermediarios hagan debida diligencia. En Panamá la ley existe desde 2015. ¿Será que los europeos no tienen testosterona para poner a USA en sus listitas? ¡Solo es una pregunta retórica!

YA NO ES VIDA

Me comenta un lector: "Gracias al deficiente e irresponsable servicio de Naturgy, Coronado ya no es vida. A los casi diarios apagones, se suma ahora la extrema lentitud en reparar los daños. ¿Y la ASEP? ¡Bien, gracias!

AL DESCUBIERTO

Dice alguien que las declaraciones de una persona revoltosa en Arraiján, deja al descubierto que dirigentes docentes faltan a la ética por incitar al caos en las escuelas. Queda claro el por qué suspenden clases hasta por la falta de una cerradura o por un bombillo quemado. ¡Mi madre!

SÍNDROMES EN CLAYTON

Me informa el que se esconde detrás de la puerta de la cocineta de Clayton, que hay algunos miembros de la junta directiva del Cajetón que sufren de varios síndromes. Uno es el caso de You Know que sufre el síndrome del ex presidente, ya que está siempre corrigiendo y criticando todo lo que hace la Surfer como si ella todavía fuera la presidenta y la única que sabe. ¡Ataja!

SÍNDROMES EN CLAYTON II

El otro es Manolón que sufre del síndrome Charles Bronson, ya que se ha autoproclamado el hombre rudo del Cajetón. Ya ha tenido varios dimes y diretes con El Driver 911, El Lechero Azul y El Eterno que dicen lo tiene hasta demandado. El último pereque lo tuvo con Largo que lo parqueó diciéndole que estaba muy viejo para estar con necedades y haciendo el ridículo ¡Madre Santa!

EN LA GATERA

El el ex ministro de Salud, Camilo Alleyne, ya está en la gatera. Entre hoy y el 30 de junio, los Estados miembros de la OPS deberán votar y escoger al nuevo presidente de esa entidad. Hay seis candidatos, pero parece que Alleyne lleva muchas posibilidades. ¡Ajoooo!

LEY ANTI EXPRESIÓN

Dice la gente del CIDH que Panamá tiene que observar con atención la Ley 81, porque restringe el acceso a la información. ¡Cara...mbola!

ANTEPROYECTO

Me contaron, a propósito de la ley 81, que se presentará a la Asamblea la modificación de esta ley. Que la sanción a La Verdad Panamá es el preludio de lo cualquier gobierno podría hacer.