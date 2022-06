La llorona del 30 de junio de 2022

EN SEGUIDILLA

El martes fue la DGI que le envió una carta al Loco para que presente sustentos de sus ingresos durante los años 2018 a 2022. Ayer fue un juzgado electoral que le levantó el fuero. ¡Santo!

SE LO ENGUYÓ

Me cuentan que el banco Mercantil compró el 80 por ciento de un banco panameño. Que con esa movida se convierte en el cuarto más grande de Panamá. ¡Ajoooo!

CALISTENIAS

Y los “independientes” por Panamá están haciendo calistenias. Ayer se reunieron en El Sheraton, en una especie de encuentro, para mostrar sus mejores caras. ¡Ajoooo!

INDECISO

Ya que hablamos de “independientes”, el que está deshojando margaritas es Juan Diego, porque un día no piensa correr, otro día piensa que sí debe hacerlo. El cargo sería la Alcaldía de San Miguelito. ¡Cara...mbola!

COMO LATINOS

Ahora la que le mandó una queja a los gringos fue la canciller Mouynés, porque están demorados con las visas y eso está causando graves perjuicios a los panameños, es especial a los atletas. Ya parecen latinos.

ALÓ, COMISIÓN TÉCNICA

Residentes que acuden a la Casa de Uriel Mudo en San Francisco buscando justicia, cada día se sienten impotentes, en especial las personas de la tercera edad, que compraron sus PH, para pasar un vejez tranquila, ya que el Tremendo Juez desobedece las órdenes de Obras y Construcciones.

MOLESTOS

Me comenta el que se esconde detrás de la puerta de la cocineta de Clayton, que a las secretarias de la junta directiva del Cajetón no les ha gustado que a Largo lo llamen así. Que están seguras que es para fregarle la paciencia porque no le perdonan que sea guapo e inteligente. ¡Ajoooo!

SABROSO

Dice que la Autoridad Marítima de Panamá recaudó 74.2 melones hasta fin de mayo pasado. Que esta cifra sobrepasa 1.7 melones lo que se había presupuestado. ¡Vea pues!

CONOCE A TU BANQUERO

Se está levantando una campaña en la redes por el abuso de los bancos. Alguien sugiere, incluso, impulsar la creación de una asociación de consumidores de productos financieros. Y no queda más también que llenen un formulario de “conoce a tu banquero”, para contrarrestar la vaina esa de “conoce a tu cliente”. ¡Ay padre!

RECONOCIMIENTO

La Dra Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud; Merle Lewis, jefa de gabinete de la OPS y Jorge Victoria, representante de la OPS en Panamá, visitaron a Nito el martes, para aplaudir al GobierNito por el manejo de la pandemia. ¡Ajooo!

NUMERITOS

Dice que el IMA ha realizado 103 agro ferias en más de 50 lugares del país, hasta 22 de junio. En estas actividades, se han vendido 174,788 bolsas de arroz de 5 libras, y 4, 627 botellas de aceite de 900 ml. Además, 10,683 paquetes de 2 libras de azúcar morena y 9,814 paquetes de 1 lbs. de sal.

ELIMINADOS

Dolió la eliminación de la selección Sub-20 en el premundial de la Concacaf. Junto con la eliminación del Mundial de Catar, el fútbol panameño no atraviesa un buen momento. Vamos a ver si las chicas lo hacen mejor, en el clasificatorio del próximo mes en México.

LA PREGUNTA

Lo que el chusco del fútbol se pregunta es: ¿cómo dejaron ir a David Dóniga, que hizo tan buen trabajo en el torneo Maurice Revello en Francia, y no darle trabajo como encargado de las selecciones nacionales de categorías menores? Bueno, era mejor dejar a Sánchez, que nunca ha tenido ni son ni visión para este deporte.