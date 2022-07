La llorona del 25 de julio de 2022

MENSAJE

El Cardenal José Luis Lacunza fue claro sobre el papel de la iglesia católica en la mesa del diálogo. "¿Qué hace la Iglesia en ese sancocho del diálogo? Pues hacemos lo que nos dejó mandado el Señor: ayudar a nuestros hermanos y hermanas... ayudar a construir la paz". Así, o más claro...

COMENTARIOS

General Paredes: "Anoche confirmé, mientras seguía el curso de la Mesa en Penonomé, que el país deriva hacia el socialismo y absolutismo, pero antes una lucha de clase que se evidencia y asombra. Las intervenciones de los dirigentes es hacia las cámaras y televidentes, no así a los integrantes de la mesa. Uno se atrevió a decir que si no hubiesen trancado el pais, los representantes del gobierno allí no estarían, etc".

COMENTARIOS II

Y añade el General Paredes: "La historia juzgará la actitud pusilánime, ante el colapso de nuestra democracia. Luego después como expresaba Orville Goodin en el Gabinete. ¡Que nadie llore!, cuando el marxista Saúl Méndez lo estén juramentando como el próximo presidente". ¡Ay padre!

TRAPITOS JUDICIALES

Una magistrada del Primer Tribunal Superior se está prestando al juega vivo de un tal William. La jueza le admite todos los amparos de garantías del susodicho y presenta la suspensión de la tramitación para que no se le hagan imputaciones.

TRAPITOS JUDICIALES II

Lo sospechoso del asunto es que los casos que tiene pendiente el sujeto prescriben en agosto. ¿Se prestarán para esta artimaña? ¡Esa es la pregunta!

ORGULLO

En la ceremonia de introducción de nuevos miembros del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, hubo muchos aplausos para los peloteros latinos, al momento de presentar a los ya miembros del selecto club, del que dos panameños son miembros: Rod Carew y Mariano Rivera. Un gran honor para nuestro deporte tener tan digna representación en la mejor liga de béisbol del mundo.

PARQUEADA

Me contaron que en la AMP, una funcionaria de Servicios Generales le dio su parqueo a la todopoderosa Vielka, que no tuvo más remedio que guardarse la lengua en salva sea la parte. Parece que en esa institución sí tiene peso la carta del diputado de San Miguelito, que tiene a un montón de sus adeptos en ese departamento.

PARQUEADA II

A raíz de ese incidente, surgió nuevamente lo del bacanal que hubo hace algunos meses en uno de los estacionamientos de la AMP, cuya investigación quedó en nada. Dice el chusco marítimo que, precisamente, como los que estaban en la vaina eran recomendados de "Huevito", se hicieron los locos en Recursos Humanos con el asunto.

DE LOCOS

Mientras la atención nacional está puesta en qué se va a resolver con la mesa del diálogo, el partido Realizando Metas realizó ayer su convención extraordinaria. El analista chusco dijo que en lugar de un discurso conciliador, Ricardo se fue de frente contra todo el mundo. Bueno, como dijo el otro: "en política no hay sorpresas, sino sorprendidos".

DE FRENTE

Me dijo un abogado que el Órgano Judicial fue valiente y se lució al declarar inocentes a Mossack y Fonseca en el caso Lavajato, famoso en el mundo entero. No encontraron nada y así lo dijeron.

LA LICITACIÓN

Me comentaron que viene una licitación de buco billete para ampliar los entronques de Costa del Este e Hipódromo y que se podría tratar de un gol para beneficiar un allegado a Las Garzas.

EN TAIWÁN

Los que llegaron ayer a Taiwán fue la Selección de Béisbol sub 12 de Panamá para participar en el Campeonato Mundial de esa categoría que se realiza en la ciudad de Tainán. ¡Suerte muchachitos¡

DISCULPA PAPAL

El papa Francisco llegó este domingo a Canadá para disculparse de los abusos contra indígenas en escuelas residenciales a cargo de la Iglesia católica.