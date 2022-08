La llorona del 8 de agosto de 2022

SAL QUIERE ESE HUEVO

Alguien que sabe como se cuecen las habas, dice que la candidatura por la libre postulación del Beby en el circuito que comprende Chame y San Carlos no es para ganar la curul, sino para ganar tiempo. ¿Cómo? Dice que el fuero es elemental querido Watson. ¡Mejeto!

O TODOS O NINGUNO

Ahora sí se la pusieron dura a los de las jubilaciones especiales con el 100 por ciento. Dice que los que están en el Diálogo en Penonomé exigen que la medida sea para todos o para ninguno. Que nadie aguanta esa vaina de que unos tengan ese privilegio de F a T. ¡Firme mi comandante!

CASI LISTO

Todo está listo para la recolección de firmas para los de la libre postulación. Dice que el TE ha puesto 49 quioscos multiservicio en todo el país, disponibles 24 horas, los 7 días de la semana, ubicados en todas las oficinas y sitios de gran afluencia de personas. La vaina arranca el 15 de agosto.

CASI LISTO II

Dice que también están disponibles las oficinas de Organización Electoral en todas las oficinas del TE, que atienden días de semana y fines de semana, donde el registro de la firma de apoyo es inmediato. Los libros móviles también se utilizan en lugares de difícil acceso en donde no hay conectividad.

CORREDERA

Los líos en la AMP no paran. Con el programado recorte del 10% en la planilla estatal, aquellos "asesores" con contratos de 36 mil dólares anuales ven en peligro su puesto. A uno de esos asesores nunca se le ha visto por Diablo, porque vive en Chiriquí. Tienen a la gente de Cigarruista subiendo y bajando escaleras para ver si los jugosos contratos se mantienen vigentes.

CORREDERA II

Este lunes, vence el ultimátum para Noriel, Rafa y Vielka por el pago de los bonos en la AMP. Hoy habrá una reunión, y mientras, la gente de los puertos anuncia paralización de labores. Lo raro es que con tanto pereque, denuncias y renuncias, todavía Nito no toma decisiones sobre este trío de funcionarios.

¿NO PUEDE?

Un chusco coclesano dice que Maribel debe "por ética" salirse de la mesa del diálogo, porque tiene aspiraciones presidenciales y la exposición por la TV estatal le sirve de plataforma. Hasta le pidieron a Monseñor que no la deje participar. Lo cierto es que la campaña electoral está lejos de comenzar, y la recolección de firmas es desde el otro lunes.

TRANCADO

La propuesta de nacionalizar las empresas de generación y distribución de energía eléctrica no tiene justificación. Con todo y lo malo del servicio que prestan algunas de estas empresas a los ciudadanos, llevar esto a los años ochenta significa un enorme retroceso, y un fuerte golpe al desarrollo económico del país.

SUSPENDIDO

El Rommel Fernández no será utilizado para conciertos u otras actividades que no tengan que ver con el deporte desde mañana. O sea, que le dieron chance a Marc Anthony para presentarse, si es que no se vuelve a caer de la escalera. El único coliseo autorizado por la FIFA para jugar fútbol en Panamá parece que ya no da más, y urge construir un escenario nuevo y moderno.

BILLETES CAROS

Mi amigo Daniel dice que fue a comprar billetes en Coronado, y se los querían vender a $1.25. Es cierto que el cuara adicional es la ganancia de una persona humilde que le vende a un privilegiado, pero eso no es correcto. Y cada vez que suena lo de la lotería electrónica, sale la llantarria de los billeteros. Bueno, no alteren precios, no vendan casado, ni con rifas y one two. Basiquito.

VIVAZO

Dicen que un representante en Arraiján, que es dueño de equipos pesados, contrata los camiones y retro excavadoras violando los procedimientos lo que pone en dudas la transparencia.

TRAICIÓN AL CONSUMIDOR

Yayi Carles ayer en Radar diciendo que libre mercado es como un partido de agentes económicos con consumidores, donde el árbitro es el Estado. Pero al controlar los precios, patean y sacan a los consumidores de la cancha, y los políticos se roban el balón. ¡Ajoooo!