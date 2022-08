La llorona del 11 de agosto de 2022

ANTIDEPORTIVO

Cuentan los chicheros del parque de Cervantes que en el Erick del Valle, un director de béisbol está ultrajando a los peloteritos, les grita, los insulta y los exhibe delante de sus compañeros.

ANTIDEPORTIVO II

También se rumora que en los entrenamientos de la preintermedia que nos representó en Puerto Rico, obligaba a los niños a cantar en coro: “soy una zorra, soy una zorra”... ¡Que alguien nos explique!

TIK TOK

En este país hay gente para todo. Mientras unos preguntaban quién era el proveedor de la señal del celular de Dimitri, otros querían saber cómo acomodaron la silla del helicóptero para la foto taquillera mirando pal cielo. Lo bueno es que todo al final fue un susto, y no terminó en tragedia.

YA ESTÁ EL INFORME

El paisano Juan Carlos le entregó a Nito el informe de la comisión que evaluó a los aspirantes para ocupar la silla que dejará Ayú en la Tremenda Corte. En la lista final quedaron 11 en la carrera por el puesto de magistrado de la Sala Penal.

YA ESTÁ EL INFORME II

Me contaron que en septiembre se harán las entrevistas decisivas en el palacio de la calle Cuarta. ¡Ahora es que viene el aprieta y encoge!

ESTANCADOS

Un total de 98 proyectos de ley se encuentran en la agenda del pleno legislativo para su discusión en segundo debate. Gran cantidad de trabajo acumula la Asamblea Nacional, mientras los diputados (todos) parecen prestar más atención a la política criolla, las candidaturas por la libre, y en cómo van a justificar el aumento en el presupuesto de 2023.

DIÁLOGO

La gente de la Concertación Nacional le pedirá a monseñor Ulloa que en cuanto termine la agenda de la mesa de diálogo en Coclé, esta se traslade a la ciudad capital.

DIÁLOGO II

Ya me soplaron que los colorados prefieren discutir entre los árboles y el aire fresco de la campiña interiorana. Mudar la mesa parece que también será tema de discusión.

PARECIDAS

En videos paralelos divulgados en redes sociales, se aprecia el gran parecido físico entre la nueva primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, con la exprimera dama panameña Lorena Castillo, ambas luciendo cabello rubio corto, y mucho ritmo para la rumba y el canto.

CONGOLANDIA

Al oligarca ruso Andrei Skoch, el Departamento de Justicia estadounidense le acaba de embargar un lujoso Airbus que estaba registrado bajo compañías fantasmas en Aruba. Aruba es parte de Países Bajos. Países Bajos, un reconocido paraíso fiscal, es parte de la UE. ¡Pero Panamá está en listas...!

MANO DE SEDA

Reporta el “Financial Times” del 10 de agosto que EE.UU. pasó una versión aguada del impuesto mínimo global de 15% que la OCDE impone al resto del mundo. No firmaron CRS y ahora ellos no accedieron, al igual que Hungría, a las reglas de la OCDE. A ver si los de ese organismo los ponen en sus listas, o no morderán la mano que les da de comer. EE.UU. es el que aporta 20,5% del presupuesto de la OCDE.

¿JUEZ DE PAZ?

La Defensoría del Pueblo detectó trato cruel e inhumano a una mujer detenida por la inacción del juez de Paz de Calidonia. La víctima estuvo detenida por dos días, porque el juez de Paz no mandó el oficio.