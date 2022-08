La llorona del 16 de agosto de 2022

INCONSTITUCIONALIDAD

Dicen que está cogiendo fuerza la vaina esa de la inconstitucionalidad de solo tres candidaturas por la libre postulación. ¡Cara...mbola!

MEDICAMENTOS

Dice Paco Sucre que viene un decreto que permite la libre importación de medicamentos. Con esta vaina, muerto el perro se acabó la rabia. ¡Ataja!

DE PELÍCULA

Del Banconal de Calidonia, los ladrones se metieron a la bóveda y se llevaron 748 mil rúcanos. Ya los jocosos hasta un meme sacaron simulando el hecho a La Casa de Papel. ¡Ajoooo!

CURIOSIDADES

La cadena 'Univision' informa que el FBI tiene grabaciones del compinche del cardenal mejicano Norberto Rivera ofreciendo su servicios de cómo borrar la huella del dinero a través de bancos, aseguradoras y empresas de Estados Unidos, México, España e Italia. ¡Curioso que Panamá no aparezca por ningún lado...!

CURIOSIDADES II

Sigue la nota citando al empresario: “¿Y si lo sacáramos por medio de la aseguradora? Y yo me meto en un banco de Italia o en el Chase. Como quieras y junto lo que me digas”', explica al informante. “Yo tengo toda la estructura, para que me entiendas, güey, toda”', agrega minutos después. ¡Y Panamá en las listas...!

GAFI DURMIENDO

Finalmente, dice la noticia: “La pesquisa podría ser una de tantas que los organismos antinarcóticos y de prevención de lavado de Estados Unidos lanzan cada año, pero esta tiene una delicada particularidad: Peyro ha sido la persona de mayor confianza del cardenal Norberto Rivera Carrera, uno de los jerarcas católicos más influyentes de la historia moderna de México y quizás el más controversial”.

MI BARQUITO

Me dicen que en una reunión del Comité de Embarque de la Gente de Mar se habló de la necesidad del país de comprar un buque escuela para fortalecer la formación panameña de la gente de mar. Que requieren 43 melones. ¡Vea pues!

Y DE CARGA

Pero los creadores de la idea de comprar el barquito por 43 melones, dicen que el mismo se paga solito, “porque podrá también llevar carga tanto en contenedores como en bodega, y a su vez podrá alojar 100 cadetes al año con sus instructores y podrá hacer no solamente para que hagan sus prácticas”. Esto según Juan Maltez, director de Gente de Mar.

DECOMISO

Otro cargamento de 1.900 kilos de blanca nieve le decomisó la gente del Senafront a los capos de la droga. Que los tenían dentro de un contenedor que se hallaba en un barco procedente de Turbo, Colombia, y que tenía como destino Eslovenia, en el viejo continente.

ARROZ BARATO

La gente del IMA puso a la venta 2.500 libras de arroz en la agrotienda en Chiriquí. Que la entidad se prepara para activar otras agrotiendas, como la de Calidonia y Santa Librada, este miércoles 17, con la venta de arroz, aceite, azúcar, sal y otros productos.

SORPRESA

El Negrito Quintero se echó una canita al aire y le apareció un chiquillo. Ahora le reclaman hasta prueba de ADN y el hombre todavía está pensando en que era una aventurita. ¡Santo padre!