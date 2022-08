La llorona del 19 de agosto de 2022

LES CAYÓ LA TEJA

Las autoridades del Ministerio Público realizaron 14 allanamientos en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, y recuperaron gran cantidad de insumos y medicamentos de la CSS que un grupito de funcionarios extraía de la institución para vender en clínicas y farmacias privadas.

LES CAYÓ LA TEJA II

Hay 10 personas detenidas, entre ellas varios funcionarios de la CSS, que ahora afrontan casos por los delitos de peculado y asociación ilícita. Sepa Dios desde cuándo venían con esta bribonada.

PREOCUPACIÓN

Los que están muy preocupados por el avance chino y ruso en Latinoamérica son los europeos. Dicen que vienen con una ofensiva, para tratar de recuperar terreno. Que el enviado será el Borrel. ¡Ajooo!

COSITAS RARAS

Alex Cobham, el CEO de Tax Justice Network, declaró el 16 de agosto de este año que las naciones del G7 son cómplices en ayudar a los cleptócratas rusos a esconder sus fortunas. Dijo Cobham: “Ellos deberían estar mirándose” en estos momentos que se busca que las sanciones sean efectivas.

COSITAS RARAS II

Tax Justice Network declaró este año a EE.UU., Suiza, Singapore, Hong Kong y Luxemburgo, como los cinco lugares más opacos en transparencia financiera. Esta organización propone que sea la ONU, donde todos los países tienen voz y voto, la que regule las reglas de la transparencia fiscal. Sentido común.

NO PASÓ

La junta de desarrollo local de Albrook y Clayton, en Ancón, le volvió a decir no a la pretensión de cambio de uso de suelo. Por allí ya estaban unos que se afilaban para la ampliación de la vía de Clayton, pero la gente está opuesta y la vaina se ha calmado un poco. ¡Ataja!

INCENTIVOS

Un abogado que sabe de estas vainas me manda a decir que los 'incentivos fiscales' no entran en la categoría 'leyes de orden público e interés social', por ende, no son “retroactivos” y tampoco es constitucional su derogatoria. Que solo se puede derogar a futuro, pero el tiempo de vigencia de la ley tiene valor y efectos de aplicación. ¡Mi madre!

EN AUMENTO

Los casos de virus hanta van en aumento. Lo alarmante es que en todo el año van 24 casos, pero solo en lo que va de agosto se han registrado 8 casos. Pelen el ojo que la cosa es seria.

BACHILLLERATO INTERNACIONAL

La Academia Bilingüe Panamá para el Futuro se convirtió en el primer centro educativo público en recibir la certificación del Bachillerato Internacional. Esta academia está en la Ciudad del Saber y alberga 180 estudiantes de todo el país. ¡Aplausos!

MARIHUANA

Comenta el Fulo Linares que “con todo el verguero que se ha formado con las medicinas por los oligopolios, siguen las 'presiones' externas para que el Minsa solo saque tres licencias de cannabis medicinal. Otro oligopolio medicinal a costa de los consumidores”. Petro anunció que los campesinos serán los productores. ¡Ajooo!

REACCIÓN MARÍTIMA

El vigilante marítimo vio ayer reaccionar a la AMP con los abanderamientos. Los gremios no pueden caer en ese juego, creyendo que van a resolver ahora lo que no resolvieron en tres años..., jugada amateur.

REACCIÓN MARÍTIMA II

Y que por cierto, en lo que no reaccionan es en explicar la salida de la No. 2, ni las denuncias contra el director mercante. Los funcionarios en los pasillos se preguntan, ¿dónde tan sus bonos y por qué se fue la azafata?

UN PLÁCIDO DOMINGO

El que volvió a aparecer en un escándalo internacional por temas de sexo es el famoso tenor Plácido Domingo. Ahora el hombre aparece como cliente de un negocio de trata de blancas en Argentina. Se echó su canita al aire y le salió la bruja.