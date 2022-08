La llorona del 24 de agosto de 2022

VAMOS A HABLAR

Luego de que indígenas, sindicalistas y educadores lograran el diálogo por Penonomé, ahora nació la Gran Alianza Nacional por Panamá que propone integrar todos los sectores en todas las regiones. Por lo menos, ahora todo mundo está dispuesto a hablar.

CORREDOR DE PLAYAS

El GobierNito tiene reservado varios melones para el corredor de playas, un proyecto que nació en el varelato, pero no llegó a ver la luz. ¡Ajooo!

CASAS FLOTANTES

Ya que hablamos de nuevos proyectos, por allí circula uno de película. Se trata de unas casas flotantes, únicas en el mundo, que dice que van a construir en Panamá. ¡Mejeto!

SEMANA CALIENTE

La semana pasada, la primera entrevistada de 'Portada' fue La Bombaza, que aprovechó para mandarle sus barrejobos a Blandoncito, quien ni lerdo ni perezoso es el invitado de hoy y viene preparado con su riposta. ¡Ataja!

NO VA CON VAMOS

Siguiendo con 'Portada', ayer la invitada fue Yahaira Perén, suplente de Juan Diego, quien dijo que no va con Vamos, porque ella está en desacuerdo con el voto plancha. Que ella hará lo mismo que hizo con Juan Diego, de buscar votos a pulso. ¡Ajooo!

LOS PRONÓSTICOS

Dice el economista Horacio Estribí que Panamá no superará el 4% o 5% de crecimiento en 2022, pero la Cepal sitúa el crecimiento de Panamá en 7%. ¿Quién tendrá la razón?

BÁRBAROS

Comenta un abogado sobre otra barbaridad de la fiscalía paralela, creada en la época de Cachaza, para perseguir a sus enemigos. Que hay otros dos a quienes dejaron de notificar, y la pregunta es ¿cómo pueden ser enjuiciados sin decirles, ni siquiera poniendo un edicto en un pizarrón fuera del juzgado? ¡Cara...mbola!

GOLPE AL HÍGADO

En un reportaje de 'The Guardian', del 22 de agosto, del investigador Kenneth Mohammed, se subtitula: “La listas negras de paraísos fiscales y de países lavadores discrimina contra países del Caribe y países de bajos ingresos, mientras deja a países desarrollados fuera de ella”.

GOLPE AL HÍGADO II

Mohammed afirma que la cantidad de fondos lavados a través de los países no desarrollados no es comparable con las ciudades europeas que lavan fondos. Es más, la guerra en Ucrania ha resaltado la inmensidad de la plata sucia parqueada en ciudades europeas. Mohammed se pregunta, ¿por qué no están Suiza, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, entre otros, en las listas europeas?

VACUNA

Dice Paco que Panamá está ya haciendo gestiones para comprar vacunas contra la viruela del mono. Hasta ahora aquí tenemos siete casos registrados.

SE MUDAN

La gente de la Asep se muda. Dice que como tienen los laboratorios regados en tres edificios, la mejor decisión fue ubicar todo en uno solo. Que actualmente la institución funciona en una infraestructura de 4 mil 286 mt2 y se mudan a una con 6 mil 593 mt2. Eso sí, pagan el mismo valor por metro cuadrado.