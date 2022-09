La llorona del 2 de septiembre de 2022

EN PROBLEMAS

Dice que desde Brasil nos vienen informaciones candela. Que los ejecutivos de tres bancos están que no duermen por las repercusiones de 400 melones. ¡Cara...mbola!

CURIOSIDADES

Me escribe alguien: ¡Qué casualidad, que un día después que la principal imputada logra un acuerdo favorable con el Ministerio Público por el vacunicidio, capturan al otro imputado!

EVASORES

En Francia, país que tanto se queja y ataca a Panamá, acaban de implementar un sistema de inteligencia artificial para descubrir más de 20 mil piscinas no declaradas y por ende que no pagaban sus impuestos que significan 10 millones de euros anuales. Esto es el siglo XXI y los evasores, como demuestra esta nota, están allá no en Panamá. ¡Suéltame gorila!

UNIÓN AFRICANA

Este 6 de septiembre, los países africanos unidos realizarán junto a Tax Justice Network un evento reforzando la idea de que la Ocde y la UE no son quienes deben imponer al mundo las reglas fiscales y de transparencia. Debe ser Naciones Unidas. donde no solo están los países ricos que crean estas guías para su conveniencia en contra de los intereses de los países pobres.

LA PREGUNTA

Un abogado pregunta: ¿por qué Panamá decidió pelear solo? Dice que se debió unir a países del Caribe y también pedir que la ONU sea la que establezca las reglas.

INUNDACIONES

El barrio de Valbuena, en David, Chiriquí, quedó cubierto de agua por el desborde, debido a las lluvias, del río Risacua. Parece que la madre naturaleza está cabreada de verdad. ¡Ay padre!

DIVIDENDOS

Los aportes al Tesoro Nacional que nos dará el Canal en dividendos el próximo año será por la friolera de $2.544,6 melones. Bueno, ya podremos decir que el vale digital no es subsidio, sino dividendos del Canal, así que quiero mi partecita.

Y AUMENTANDO

Ya hay varios médicos recomendando que se tipifique la viruela del mono como una enfermedad de transmisión sexual. A propósito, ya en el mundo se han registrado 50 mil casos y la vaina va en aumento. ¡Santa cachimba!

SICARIATO

Por los lados de Plaza Tocumen, en la ciudad de Panamá, los sicarios se llevaron a tres de un solo viaje. Los tenían “aguaitaditos” y los siguieron, y en un tris, las risas se les apagaron. Se investiga el caso, pero demuestra que los sicarios andan como Pedro por su casa. ¡Santo!

DE BANQUERO A LA ASAMBLEA

Juan Carlos Sosa tiene 36 años y es banquero hace más de 15 años. El hombre decidió empezar a recoger firmas para candidatizarse como diputado por el 8-4. Quiere pasar de banquero a diputado. ¡Ajooo!

SE SALVÓ

Picuro y otros exfuncionarios que fueron implicados en un proceso por supuesta posesión ilegal de armas de fuego, y a quienes se les detuvo dentro de la denominada operación 'Furia', recibieron un sobreseimiento por parte de una jueza de garantías.

OPERATIVO

Las autoridades policiales se hicieron con 12 maletas con 647 paquetes de blanca nieve y que, según las autoridades, tenía como destino final Bélgica. Dicen que la sustancia estaba dentro de un contenedor en un puerto del Pacífico panameño. ¡Mejeto!