La llorona del 5 de septiembre de 2022

CIRCULANDO

En redes sociales, circula un mensaje de Alma pidiendo firmas para Zulay, reiterando a la gente de RM que hacer eso no significa traición ni expulsión del partido del Loco.

CASO REAL

Para los que dicen que Panamá no es eficiente y que tarda en aplicar todo lo relativo al lavado de dinero al sistema financiero y legal, sepan que el ex primer ministro de Inglaterra David Cameron (2010 -2016) fue quien anunció la creación de un registro de dueños extranjeros de propiedades en el Reino Unido hace más de seis años. No es hasta ahora, en agosto de 2022, que el Reino Unido implementa en Register of Overseas Entities.

CASO REAL II

Sin duda alguna, el comienzo de la guerra de Ucrania los obligó a acelerar ese proceso. De lo contrario, Londongrado seguiría abierto. ¡Santo!

BRIBONADAS

Comenta un abogado: Para que un país funcione bien y de manera honesta es necesario que sus tres órganos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial funcionen en forma independiente, vigilándose los unos a los otros. Pero Cachaza decidió crear la Procuraduría Paralela, donde él mandaba. La usó contra sus enemigos y hacer con Panamá lo que le diera la gana.

DESIDIA

El Puente de Gamboa que utiliza el ferrocarril de Panamá para trasladar contenedores de un océano al otro, tiene mucho más edad que el Canal de Panamá, pero al contrario de lo que sucede en el Canal, su mantenimiento es muy pobre por no decir nulo.

DESIDIA II

La única reparación sustancial que ha recibido fue por causa de un golpe recibido por un barco que transitaba y que sufrió averías y estas reparaciones las realizó el Canal.

TRAPITOS SUCIOS

Hay acusaciones de acoso y persecución laboral en contra de los funcionarios de RRPP de la U. Le mandan a decir a Flores que pele el ojo con Cuberto, porque sus acciones ponen en peligro la imagen de la entidad académica y más cuando se acerca la acreditación de una Kaimana que inventa sin pruebas.

IGNORANCIA GUBERNATIVA

El decano electo de Comunicación Social de la UP, Mr. Hamburguesa, fue advertido de que, cuando tome posesión el próximo 20 de octubre, ya el presupuesto de 2022 estará cerrado (como ocurre con todo el sector público). “¿Y cómo cumpliré con todos los aumentos salariales que prometí a los administrativos?”, fue la pregunta impotente que lanzó el susodicho.

¿ALÓ, IDAAN?

Desde hace casi dos años se registra una fuga apreciable de agua potable al frente de la casa F2A en la barriada Quintas de Gratamira, corregimiento José D. Espinar de San Miguelito. Las cuadrillas van y vienen, pero el problema persiste.

EN MAL ESTADO

Escribe un lector: Ayer viajé al interior, y de verdad que hay que tener coraje para bajar o subir la loma de Campana, por el muy mal estado de la carretera. Simplemente, es imposible chifear todos los baches en una rodadura que necesita urgente reparación. La vía es realmente un peligro para los conductores. ¿Qué pasó contigo Sabonge?

SIN RESOLVER

Otra cosa que pude ver es la cantidad de basura desparramada por varios sitios en la ciudad capital. No sé de qué forma habrá que decirle a los encargados de la recolección que cada vez que se acumulan desperdicios el riesgo de enfermedades crece, y que eso de hacer el trabajo por temporadas no es lo mejor.

SIN RESOLVER II

Tampoco se ha resuelto lo del ruido excesivo en algunos centros de diversión en la ciudad capital. Los vecinos de calle 73 en San Francisco ya no saben qué hacer con un local que mantuvo el escándalo hasta el amanecer de cada día de este fin de semana. Un día de estos, alguien se va a arrebatar contra los bulleros, y entonces, sí llegará todo el mundo a ver qué pasó.