La llorona del 12 de noviembre de 2022

SE VA

En los pasillos de la AMP hay alegría, porque finalmente se va Vielka de la institución. La señora que impuso un régimen de terror entre los funcionarios dejará sus funciones por órdenes superiores. Dicen por allá que es un regalo de Pascua anticipado.

SE VA II

El que se está afilando y pregonando que es el ungido para reemplazar a Vielka en RR.HH. de la AMP es un funcionario recién nombrado, al que todos conocen como “el guarachero de Costa del Este”. Para algunos por los lados de Diablo, es como quitar a la villana del cuento para poner al payaso del circo.

NO ES JUSTO

Dicen que una Fulana de la dirección de Transporte del Ministerio de la Presidencia se tomó el derecho de suspender el servicio de transporte a los colaboradores, por temas internos, perjudicando a la mayoría. ¡Mi madre!

ALÓ, SABONGE

Dicen que la noche del jueves, en calle F El Cangrejo, frente a los edificios Troy y Esmeralda, el enorme hueco causó que se le explotara la llanta a un carro y este quedó incrustado en un carro estacionado, pues la conductora perdió el control.

ALÓ, SABONGE II

Que gracias a Dios no venían más carros al momento del accidente, pero hubo pérdida total de un auto. Los vecinos dicen que lo han reportado al MOP varias veces, y nada.

CONGELADOS

Reuters informa que desde el inicio de la guerra de Ucrania, los ingleses han congelado 21 mil melones en activos a 1.100 rusos y a 120 entidades rusas. La pregunta obligada es, ¿si pensaban que la plata era limpia antes de la guerra? Habría que ser muy ingenuo, pero yo pienso que es doble moral.

NO LE GUSTÓ

Parece que al jurista naturalizado no le gustó que se hiciera público el marcado interés que tiene de vincularse con los vendedores de pasajes aéreos en el albergue de Viejo Veranillo. Desde que llegó a este país, la oficina en la esquina de la Martín Sosa se ha convertido en bufete.

POCA PASIÓN

De hoy en ocho, arranca el Mundial de Fútbol, pero la verdad, he visto bastante desgano general por la competencia, máxime que Panamá no estará presente. También ocurre que los partidos serán desde las 5:00 a.m., o sea, o madrugo para trabajar o madrugo para ver fútbol.

LA ESPERAN

Ya se están haciendo los preparativos para recibir a la nueva embajadora de Estados Unidos en Panamá. Después de numerosas visitas de avistamiento, la señora Aponte parece haber recibido suficiente información para saber cuál será su misión en momentos de alta migración irregular, y la discusión de un proyecto sobre extinción de dominio.

INSCRITOS

Hay 1.672.773 ciudadanos inscritos en los partidos políticos legalmente constituidos y en formación, según el último informe de la Dirección Nacional de Organización Electoral. El PRD tiene 726.147 miembros; CD, 296.147; el Panameñista, 243.628; RM, 197.410; Molirena, 88.064; Otro Camino, 38.782; Alianza, 25.471; PAIS, 24.220; y el PP cuenta con 18.140 inscritos.

INSCRITOS II

El informe detalla que de los colectivos políticos en formación, el Frente Amplio por la Democracia (FAD) mantiene 13.416 adherentes, la agrupación RELEVO posee 759 y el Partido Torrijista Revolucionario (PTR) registra 589 miembros.