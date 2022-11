La llorona del 13 de noviembre de 2022

CINCO CASOS MÁS

El Minsa dio cuenta ayer de que se registraron cinco casos más de la viruela del mono. Contabilizados todos los casos, van 26 y ya somos el cuarto país en Centroamérica con más infectados. ¡Mejeto!

MARTINELIS

Dice que el MEF y el BNP analizan el problema de los martiellis falsos. Que parece que no es tan grave, pero hay que atenderlo y hay una comisión analizando esta vaina.

REUNIÓN IMPORTANTE

Panamá será sede por dos semanas de la 19 Conferencia de las Partes (CoP19) de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). La reunió empieza mañana.

REUNIÓN IMPORTANTE II

Según EFE, se espera a más de 2,500 asistentes de los 183 países que han firmado la convención, altos mandos de la agencia de medioambiente de las Naciones Unidas, representantes de organismos internacionales y ONG's enfocadas en temas ambientales, que abordarán propuestas para incluir en los diferentes apéndices que ofrecen protección a especies amenazadas en todo el mundo.

BOMBITA LUNERA

A propósito de especies amenazadas, la Chula Adelita viene mañana con una bombita sobre el comercio ilegal de una especie en peligro de extinción. ¡De premio!

RECOLECCIÓN DE FIRMAS

Dice que los Tres Mosqueteros del Tribunal Electoral van a dar a conocer mañana las nuevas medidas para la aplicación del APP para la recolección de firmas para la libre postulación.

URBANA

Dice alguien de los bomberos que hay varias hipótesis sobre lo que ocurrió en el PH Urbana. Que la más cercana es la acumulación de gas en el piso 12. La que sí queda casi fuera del radar, es que se trato de una bomba. Todo sigue en investigación.

EN LA MIRA

El que ahora está en la mira es el Almagro de la OEA, porque la propia organización ordenó contratar a una empresa externa para investigar si el secretario general, violó las reglas éticas de la institución por su relación con otra persona de la plantilla. Parece que se puso de acuerdo con el Mauricio que expulsaron del BID. ¡Ataja!

PONIÉNDOSE DE ACUERDO

Dice que en París se realiza una reunión entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Los chavistas piden el levantamiento de las sanciones y los de la oposición elecciones limpias. Que los padrinos de la negociación son: Macron, Alberto Fernández y Petro.

LA CÚSPIDE DE LA MORALIDAD

Joseph Blatter, ex presidente de FIFA, declaró a medios internacionales que el ex presidente francés Nicolas Sarkozy (que tanto daño hizo a Panamá) fue quien presionó a Michele Platini para que los votos de la UEFA fueran a Catar y no a EEUU, después de que este se reuniera con el príncipe heredero catarí.

LA CÚSPIDE DE LA MORALIDAD

Cito a Blatter: “Seis meses más tarde, Catar compró aviones de combate a Francia por valor de 14,6 mil millones de dólares, era por supuesto un asunto de dinero”. Y acá en Panamá los galos se pasean como pulcros e inmaculados. ¡A otros con ese cuento!

HUECÓN

Dicen que en la vía Cincuentenario, frente a la parada de calle 3ra sur, hay una alcantarilla sin tapa. Que parece que están esperando a que un carro, por chifearlo, se vaya contra la parada y mate a un poco de gente o que se desnuque un motorizado.