La llorona del 16 de noviembre de 2022

POR GUSTO

Alguien que sabe me manda a decir que no hay nada de intenciones de Crispi de ir por la Alcaldía. Que esas son vainas que están metiendo para tratar de enemistar a Crispi con Tanquesito. Que sepan que eso no camina. ¡Ajoooo!

A LA REJA

Al que le cayó el comején es a Chichi De Obarrio, a quien la jueza de liquidación de causas penales del Primer Circuito Judicial, Clelia De La Rosa, lo llamó a juicio por los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. ¡Mi madre!

META SUPERADA

Pese a lo ambicioso del presupuesto, ya los ingresos superan los de 2019. Dicen que Publio le ha dado un toque diferente, sin persecuciones, facilitando y modernizando la recaudación. ¡Ajoooo!

ASÍ TAMPOCO

Los pacientes de hemodiálisis de la Caja de Seguro Social denuncian que los dejan esperando por horas y no los atienden; además, que esto sucede todos los días. Piden una atención digna y humana, por su condición de pacientes con necesidades especiales.

FACILITADORES

La Iglesia católica volverá a ejercer un rol facilitador en la próxima ronda de conversaciones de la mesa de diálogo por Panamá. Después de tratar de chifear la responsabilidad, finalmente se dio la aceptación, porque al parecer nadie quiere estar en medio de una discusión entre empresarios y sectores populares.

ARBOLITOS

Hablando de navidades, ya llegaron a Panamá los tradicionales arbolitos naturales, procedentes de Canadá, para aquellos que gustan adquirirlos para adornar sus casas en estas fechas de fin de año. Ojalá que se vendan a precios accesibles para que muchas familias disfruten de su olor a pino fresco.

CUJÍ

Ya que hablamos de la Acodeco, dice que ha recibido 66 casos de diferentes consumidores, de gente que les ha metido un cují con paquetes vacacionales. ¡Santo cielo!

BIEN HECHO

Los agentes de la Policía Nacional frustraron ayer el robo a un local comercial en El Dorado. Es cierto que siempre se critica la labor de estos uniformados, pero también hay que reconocerles que arriesgan su vida para preservar el orden público, como en este caso. ¡Felicitaciones!

TÚ PRIMERO

Dicen que hay un tamborito en Arraiján, porque el Metro está pidiéndoles a los residentes que están en las áreas donde se construye la línea 3 que primero desalojen sus casas y después verán cómo los indemnizan. Los residentes dicen que primero los indemnicen, y entonces salen. ¡Cara...mbola!

PA LOS TIGRES

Dice alguien que lo ha visto, que ahora que se avecina la temporada del béisbol profesional, juvenil y mayor, por primera vez después del bichito endemoniao, se utilizarán todos los estadios, pero el Kenny Serracín, en David, Chiriquí, está pa los tigres. Se nota la falta de mantenimiento en general. ¿Cómo es eso, Brands?

LA PUBLICACIÓN

Tax Justice Network acaba de publicar otro escrito criticando fuertemente a la OCDE por cuidar los intereses de sus miembros imponiendo sus reglas que han sido un fracaso. Vuelve a pedir que los países apoyen una convención fiscal en la ONU, donde cada país podrá ser escuchado. La pregunta es, ¿qué hará Panamá?

SEMINARIO

El politólogo Ricardo Herrera, en conjunto con la UP y la Facultad de Derecho, organizan el seminario “Futuro de la democracia y la nueva gobernanza pública”. Será los días 21, 22, 23, 24 y 25 de noviembre. Los expositores: Enoch Adames, Salvador Sánchez, Jorge Giannareas, Guillermo Castro y el propio Herrera.