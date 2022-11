La llorona del 17 de noviembre de 2022

LLEGÓ

Ayer llegó a Panamá la señora Mari Carmen Aponte, nueva embajadora de Estados Unidos en nuestro país. Me han informado que tan pronto como en unos pocos días, habrá reunión con Nito, Gaby y Janaina.

EL SUSTITUTO

Ido Heriberto en el Tribunal Electoral, ayer se reunieron los Tres Mosqueteros (el nuevo Guerra participaba por primera vez) y decidieron que Juncá sería el nuevo presidente de la entidad.

¿SERÁ?

El Loco vaticinó que Cambio Democrático, el partido que fundó y después perdió, y Realizando Metas, su actual trinchera política, irán en alianza para las elecciones del año 2024, y que él encabezará la nómina presidencial. Antes que eso suceda, ambos colectivos tienen que hacer sus elecciones primarias. Allí es donde se verá si lo de la alianza tiene alguna posibilidad de concretarse.

PELEÍTA

La agencia Associated Press (AP) informa que un grupo de empresarios estadounidenses demandó el Corporate Transparency Act de EE.UU. que obliga a divulgar información privada y confidencial de los dueños de las sociedades anónimas incorporadas en sus estados.

PELEÍTA II

Alegan que viola su derecho a la privacidad, es interferencia excesiva del Estado en asuntos privados, entre otros. En un país en que se hace valer el derecho y no lo que quieren los europeos, veamos como fallarán sus cortes.

FESTEJOS

Me comenta alguien que sabe de lo que habla, que el desfile folclórico de Playa Leona quedó igual o mejor que el del 10 de noviembre. Me dicen también que el toro en la calle y la de la pelea no tienen nada que ver con la organización de estas fiestas. ¡Ajoooo!

LLUVIA DE VIÁTICOS

Me informa el que se esconde detrás de la puerta de la cocineta de Clayton, que los miembros de la junta directiva del Cajetón, están felices porque se fueron de gira a Chiriquí y a Almirante supuestamente a inspeccionar obras. A cobrar viáticos se ha dicho. ¡Ataja!

LLUVIA DE VIÁTICOS II

El relajo le costará a la CSS alrededor de 10 mil dólares entre boletos de avión, hoteles, transporte, comidas y bebidas. Que todo fue por cortesía de Manolón, que llegó a la reunión de junta directiva el martes faltando diez minutos para su finalización, solamente para firmar la lista de asistencia y así poder cobrar su dieta, el viático de transporte y recoger su “comidita”, que ya le habían comprado para el almuerzo. ¡Dios del verbo!

CONCIERTOS

Daddy Yankee y el conejo malo van a dar conciertos este mes en el estadio Rommel Fernández. Se han vendido todos los boletos para ambos espectáculos. Lo que preocupa es que, una vez más, el terreno de juegos sufre las consecuencias. Y otra vez habrá que gastar dinero para repararlo.

CONCIERTOS II

Me llamó la atención que en la rueda de prensa donde se habló de la logística, seguridad y organización de estos dos conciertos no había ningún representante de Pandeportes, para explicar qué se va a hacer ante los evidentes daños que sufrirá la grama del coliseo deportivo.

AL OÍDO DE SABONGE

El ministro de Obras Públicas debería hacer un recorrido por la carretera hacia la provincia de Darién. La vía está desastrosa. Hay huecos por doquier, y lo peor es que este daño se extiende por varios kilómetros. Sería bueno que tomara un vehículo e hiciera el recorrido, para que sienta los rigores de una vía en mal estado.

NO HABRÁ HUELGA

La empresa Estrella Azul y su sindicato de trabajadores llegaron a un acuerdo, suspendiendo una posible huelga, con la mediación del Ministerio de Trabajo. Un ejemplo de que con el diálogo es posible lograr consensos y evitar situaciones que perjudican a ambas partes.