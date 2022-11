La llorona del 18 de noviembre de 2022

CABEZA

Dice que en algunos grupos políticos de la oposición se están peleando la cabeza. Dice Rómulo que él encabezaría una futura alianza, pero Blandoncito dice que Rómulo primero tiene que ganar las primarias en CD. ¡Ataja!

DE LOCOS

A propósito de CD, dice Yanibel que ella va a disputarle a Rómulo la candidatura. Que una vez eso pase, va con todo en una alianza con El Loco.

HASTA LA TUSA

Cuatro funcionarios, dos del Órgano Judicial y dos del Sistema Penitenciario, fueron detenidos por el delito contra la seguridad colectiva y contra la fe pública. Por andar en trampitas y vainas sucias, quedaron hasta la tusa.

BOCHINCHE

Me mandan a decir de por allá donde uno, que eso que circula en las redes es un bochinche falso y malintencionado de algunos. Que mejor relación no puede haber. Que vendrá más de allá y mejor...

PLEQUE, PLEQUE MARÍTIMO

Me dice el vigilante marítimo que hay un pleque, pleque, en la AMP, por los contaminantes del león del mar. Que en esta vuelta se trajeron un barco que no cumple con la edad mínima para navegar y está medio metro viendo cómo le da una vuelta a las normas, para ajustarlas a conveniencia. Los directivos de la AMP deben estar alertas. ¡Ataja!

OJO CON ESO

Según el tanque de gas alcaldicio, no actuará contra la buhonería que se está apoderando de los espacios públicos, a pesar de que casi no hay donde caminar. A estas personas no les cobran el impuesto municipal, pero a los de Salsipuedes, los inspectores casi les arrancan el brazo.

NO LOS RETIRAN

Como sucede con las placas, las personas no pasan a retirar sus pasaportes, creando una acumulación de documentos que han saturado las oficinas de la calle Elvira Méndez. El director de la entidad dice que si las personas no retiran sus pasaportes, habrá que disponerlos de otra manera, creando una situación indeseada.

SUBEN LOS CASOS

La covid-19 está haciendo de las suyas nuevamente. La sexta ola ha producido un aumento en los casos de la enfermedad. Lo que me preocupa es ver cómo se ha relajado el uso de la mascarilla en el transporte público. Ya ni los policías la usan, a pesar de que es obligatorio para ingresar al Metro o al Metrobús.

SUBEN LOS CASOS II

Por eso fue que dijimos que no era conveniente desmantelar el hospital covid-19 que estaba en Albrook, porque podría darse una nueva ola de casos, como precisamente está sucediendo. Y que las personas entiendan que el bichito endemoniao aún no se ha muerto.

ACTIVÁNDOSE

La nueva embajadora de Estados Unidos en Panamá ya tiene agenda y reuniones. Este viernes, la cita es con el ministro Pino y los directores de los estamentos de seguridad y, de manera especial, con la jefa de Migración, para tratar lo de los migrantes irregulares que siguen pasando por la dura selva darienita.

ORATORIA

Todo listo para el concurso nacional de oratoria que organiza +Móvil en conjunto con la Caja de Ahorros y el Meduca. Son 15 participantes que analizarán el tema central “Reimaginando la educación en Panamá: El aporte de los jóvenes en la transformación y fortalecimiento del sistema educativo panameño, poscovid-19”. Será el 20 de noviembre.