La llorona del 6 de diciembre de 2022

TIKI, TAKE

Parece que hay una escaramuza entre Blandoncito y Toto Álvarez, porque ambos quieren la Alcaldía de Panamá. Que hay quienes empiezan a mediar, porque se están echando la alianza sin haberse amarrado del todo. ¡Ataja!

EL TRÍO

Dice que el partido PAIS de Toto, el PP de Brea y Cirilo y Alianza de Muñoz tienen plan B y sería postular a una figura en común. Que querían ir con CD de Rómulo y el Panameñista de Blandón, pero las cosas están naufragando. ¡Santa cachimba!

NO CORRE

Me dicen que Rómulo está apostando a que Yanibel no va a correr por la Presidencia, porque se arriesga a perder una eventual postulación por RM para diputada. Me dicen que Yanibel lo que quiere es correr para presidenta de CD. ¡Ay padre!

TEJEMENEJE

Me cuentan que hay muchos conflictos en las candidaturas por la libre postulación. Esto parece que tiende a enredarse. Que hay varios candidatos que echan chispas, por eso de las firmas anulables. ¡Mi madre!

CALIFICACIÓN

La calificadora S&P ha bajado la perspectiva de crédito de Francia de estable a negativa.

SILENCIO INCÓMODO

En el sector de cruceros, desde Panamá a Miami y de vuelta, nadie se explica cómo somos, a la vez, tan bendecidos y tan autosaboteados. El vigilante marítimo dice que hay una competencia para identificar al pez que nos quiere hacer perder millones, y la reputación. Ajoooo

ACERTIJO

Me mandan esto: “Al gerente de un banco, dicen que su vástago se juntó con el hijo de 15 por ciento y con el de Pillo. Las sirenas le cantan sobre negocios tecnológicos a 10 años y que el rastro del aceite llega al santiagueño, amigo del Grupo Visión. ¡Santa Barbara bendita!

EFECTOS DEL BICHO

Dice que por efectos del bichito endemoniao, el GobierNito dejó de percibir ingresos corrientes por el orden de los 4,477 melones. ¡Santa Bárbara bendita!

POSPUESTA

La audiencia por el caso Panamá Papers, que estaba prevista para hoy, no se celebrará debido a que el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá tiene que realizar unas prácticas de pruebas en el exterior. Por este caso hay 32 investigados por blanqueo de capitales.

EN LA FASE FINAL

Dice que la selección de los nuevos magistrados del Tribunal Especial de Integridad y Transparencia y sus suplentes, está en la recta final. Los nuevos magistrados tendrán la función de investigar y sancionar a los funcionarios judiciales que incurran en faltas graves. Los magistrados de la Tremenda Corte realizarán desde hoy una nueva fase de entrevistas.

SIN EFECTO

De la oficina de la Tumba Muerto me indican que Migración dejó sin efecto el pago de la tarjeta de pase a tierra, conocida como shore pass, y que se aplicaría a los tripulantes de los cruceros que ingresen a territorio panameño. Una buena decisión, por la salud del sector marítimo, y el incentivo al turismo en el país.

VANDALISMO

MiBus reportó que más de 300 unidades de transporte han sido vandalizadas en lo que va del presente año, generando más de $40 mil en gastos de reparación. Lo que no parece que vaya a suceder es la reactivación de las rutas que prometieron hace tres meses.