La llorona del 15 de diciembre de 2022

BLANCA NIEVE

Otro cargamento de 760 paquetes de blanca nieve fueron encontrados en un contenedor que venía de Surinam, en un puerto en Colón. Dice que la incautación estuvo a cargo de la gente del Senan, en conjunto con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala. La droga iba para Bélgica.

HIPOCRESÍA

Un consorcio franco mexicano se acaba de ganar la limpieza del río Matasnillo por 71 melones. Curioso como Francia, nuestro principal crítico en la UE y en la OCDE, nos considera criminales para una cosa, pero buenos para hacer negocios con nuestros impuestos.

LO DESBANCARON

Dice que Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo. Ese puesto le corresponde ahora al francés Bernard Arnault, del que Forbes estima una fortuna en 188 mil melones mientras que la fortuna de Musk es de US$178.000 millones. El magnate francés Bernard Arnault es fundador, director ejecutivo y mayor accionista del grupo más grande de artículos de lujo LVMH, también conocido como Moët Hennessy Louis Vuitton.

COMANDO JUBILOSO

Me informa el que se esconde detrás de la puerta de la cocineta de Clayton, que Manolón va a conformar y entrenar un “Comando” para poner orden en la junta directiva del Cajetón. Dijo que ya reclutó a Miss Daysi y a la Arquitecta. ¡Ataja!

COMANDO JUBILOSO II

Hablando de orden, hay un miembro de la junta directiva del Cajetón que estuvo desaparecido y no ha explicado su situación judicial. Pregunta Manolón, ¿Cuándo va explicarla? ¡Madre santa!

GASOLINA

Una buena noticia es que mañana habrá una rebaja sustancial en el precio del combustible. Por primera vez en mucho tiempo, el costo de la gasolina y el diésel estará por debajo del dólar el litro. Lo malo es que esta rebaja no se traslada al precio de la canasta de alimentos. que sigue aumentando incontroladamente.

CLÍNICA DE MEDIODÍA

En la AMP, la que se supone debe ser una clínica para los funcionarios, se ha convertido en un sitio de atención selectiva. Cierra a mediodía y abre a las 2:00 p.m. Y cuando Vielka, la de RRHH llega, nadie puede recibir atención médica, así se esté muriendo.

CLÍNICA DE MEDIODÍA II

Por cierto, la que se supone está al frente de esta clínica, una doctora apellido Cárdenas, entra y sale de la institución de Diablo cuando le parece. Lo que me cuentan es que ya ha sido denunciada ante el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, por las múltiples desatenciones.

CERRO VIENTO

Lo que la gente de Cerro Viento señala es que los que quieren hacer un proyecto habitacional en el lugar no han tomado en cuenta que esa área ya ha tenido un desarrollo, y es complicado meter más personas en un lugar donde el tráfico es insoportable, y la carencia de agua, un fastidio.

EL 625

El diputado Leandro aseguró que antes del 31 de enero de 2023, se habrá tomado una decisión respecto al proyecto de ley 625, mejor conocido como de Extinción de Dominio. Dijo que lo que lo que envió el ministro Pino era un macarrón difícil de digerir. Bueno, ojalá que le hayan metido la mano, y esa pasta se pueda comer.

IRRESPONSABLE

La gente del béisbol local se pregunta si no es un acto de irresponsabilidad hacer partidos del campeonato nacional en el estadio Omar Torrijos, que se encuentra en deplorables condiciones. En el calendario de juegos aparece el coliseo, del que ya Sinaproc dijo que es un peligro su utilización.

ATENCIÓN

Lamentablemente no se trata de hacerle un maquillaje al estadio veragüense, el asunto es que su infraestructura ya ha sido marcada como peligrosa para su utilización, ya que pone en riesgo la seguridad de las personas. En serio Benicio, no uses el Omar Torrijos.