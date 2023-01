La llorona del 27 de enero de 2023

EL CANARIO

Me cuenta alguien que sabe que el tal Otoniel cantó y entregó información valiosa a Estados Unidos, que dice que pone a muchos aquí en Panamá en problemas.

¡CORRE, CORRE QUE ME CA...IGO!

Dicen que la laptop de Otoniel incrimina a una chorretada de personalidades de este país de todo tipo y esferas que estaban en su extensa planilla. Ahora quieren sumar todo lo que tienen del Chapo y lo que consigan con Cholo Chorrillo. ¡Corre, corre que me ca...igo!

ADVERTENCIA

La embajadora doña Mari aseguró que Estados Unidos aún no ha terminado de poner a otros panameños más en su lista de “inelegibles”. Más de cuatro desempolvaron el rosario y comenzaron a rezar sus letanías para no estar en la nada prestigiosa lista.

SE PASARON

Según el director ejecutivo nacional de Finanzas y Administración de la Caja, los aumentos que pretenden los sindicatos de trabajadores, significarían un tucazo a las finanzas de la Caja por el orden de $63,4 millones.

UNA SOLUCIÓN

Dice alguien que la solución en la Caja es fácil. Como está superpoblada de funcionarios, lo que deben hacer es botar a los que están de más y con ese ahorro aumentar y pagar bien a los empleados que se queden y sean productivos.

CON LACITO

Panamá le entregó, con lacito y todo a la Policía Metropolitana de Bogotá, Colombia, al gringo Poulos John Nelson, pareja sentimental de la DJ colombiana Valentina Trespalacios, quien fue brutalmente asesinada. El tal Poulos es el principal sospechoso del asesinato.

PAPELETAS

Por los lados de la Asamblea aprobaron el proyecto que modifica artículos del Código Electoral y establece que a partir de la elección general del año 2029, todas y cada una de las boletas escrutadas deberán ser digitalizadas y publicadas inmediatamente después de finalizar el conteo de todos los votos de la mesa.

PAPELETAS II

Dichas boletas digitalizadas y publicadas deberán remitirse junto con las actas originales de cada mesa escrutada. En pocas palabras, no tocaron nada para las elecciones de 2024. ¡Ajoooo!

ALERTA

El día 25 de enero de 2023, el Tesoro estadounidense, a través de FinCen, emitió una alerta a los diferentes sectores del riesgo de lavado por parte de oligarcas rusos. Especialmente al sector de bienes inmuebles residenciales y comerciales. Me pregunto, ¿por qué Gafi no le rompe las esferas como a Panamá?

REFLEXIONES

Un abogado reflexionando: “Una deuda que no para de crecer, criminalidad a tope, violencia en todas las escalas y una decadencia en valores; la verdad, es el caldo de cultivo perfecto para cualquier ególatra que aspire al poder. Solo diré que esto no lo resuelve una sola figura, esto no está para ir de casasola”.

40 AÑOS AL FRENTE DE CAPAC

La Capac rindió un homenaje a Eduardo Rodríguez por sus 40 años al frente del gremio de la construcción y le reconoció el mérito de haber convertido ese gremio en un pilar indiscutible del desarrollo económico y social del país. Rodríguez deja la dirección general en manos de Antonio Docabo, pero continuará aportando su experiencia a esa organización.

SUSTO GRANDE

Me dicen que ayer en la dirección de comunicaciones del TE se formó un despelote, porque un mapache se quería meter por la ventana. Por suerte no encontró la puerta.