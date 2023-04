La llorona del 28 de abril de 2023

VA EL MUÑECO

Hoy, a las 10:00 de la mañana, la gente del Picanto espera casa llena, porque se postula el Muñeco que Pasea. ¡Cara...mbola!

CIERRAN EL GRIFO

Me cuentan que algunas campañas se han quedado secas, porque los donantes cerraron el grifo. Que les han dicho que todo cambia, luego que se definan las candidaturas en julio. ¡Ajoooo!

LO FUERON

Me contaron que el jefe de los bomberos se fue pa la privada. Que se priva de chofer, de viáticos, de gastos de representación. Que el hombre no contaba con el respaldo de la oficialidad y no hubo más remedio que pasar a la privada. ¡Santo!

PRENDIDO

El jefe de bomberos deja prendido el incendio de Colón. ¿En qué quedó eso?, porque cuando se incendiaron varias bodegas, hay varios tipos de reporte que no concuerdan.

TRANSPARENCIA

El ministro de la Presidencia, José Simpson, presentó el proyecto de modificación de la ley de transparencia y acceso a la información ante el pleno de la Asamblea.

CALIENTE

La vaina se pone criminal, como dice un reguesero. Por los lados de Rana de Oro en Pedregal, en la ciudad de Panamá, mataron a dos. ¿Será por lo que está revelando el Cholo? ¡Mejeto!

LONGEVOS

Lo que arrojó el censo es que en Panamá hay varias personas con más de 100 años. Para ser precisos, hay 962 personas de 100 años y más, de los cuales 660 son mujeres y 302 son hombres.

¿DÓNDE ESTÁ EL PILOTO?

Alguien pregunta, ¿dónde está el director general de Educación, que no pone fin al paro de los docentes en el Remón y Fermín Naudeau? ¿Tiene que ir Marujita a resolver eso también? Dice que así es muy fácil ganarse el salario como el avestruz, escondiendo la cabeza cuando hay problemas. ¿Hasta cuándo esta lucha?

CAMPAÑA NECESARIA.

Los alcaldes, junto con el Minsa, son los responsables de aplicar las leyes de salud, que inciden en las afectaciones auditivas en el ser humano. Acciones más enérgicas a favor de la salud auditiva de la sociedad. Exigen que se retome el tema.

TORPEZA DIPLOMÁTICA

La dupleta Petro-Leyva a estas alturas del partido tiene que respetar a Panamá. Están provocando el cierre de la frontera sur y cuidado reclamamos los 10 mil km cuadrados que se apropiaron indebidamente para volver a nuestros limites de 1821 que era el rio Atrato.

TORPEZA DIPLOMÁTICA II

La denuncia del tratado de Montería que otorga el paso de naves militares colombianas y la deportación de miles parece que es el rejo que está pidiendo a gritos la diplomacia irrespetuosa del nuevo gobierno colombiano.

QUEMAS

El corte eléctrico que hubo en varios sectores de la ciudad capital el miércoles último, fue producto de las quemas de herbazales en las cercanías de las torres de transmisión eléctrica, específicamente en las torres 85 y 86 de Etesa.

QUEMAS II

La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. ha venido advirtiendo del peligro que representa la quema de herbazales en las inmediaciones de las torres de transmisión eléctrica. Esta actividad es un delito que conlleva sanciones penales. ¡Ojo con eso!