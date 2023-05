La llorona del 9 de mayo de 2023

DONDE ESTÁ

Me preguntan dónde está Angélica, quien en la época de Cachaza se la veló a los directivos del Canal que los tenía metidos en procesos judiciales. Que ahora está el Jorge hasta la tusa y no ha dicho ni pío. ¡Ajoooo!

VA A RENUNCIAR

Me aseguran que el tal Jorge, que parece que le secuestraron sus bienes y lo devolvieron los gringos, va a renunciar a la junta directiva del Canal. ¡Mi madre!

FALSOS DOCTORES

Que varios leguleyos del patio limoso panameño están usando el título de doctor para engrandecer su ego, pero nunca han mostrado el título. Para que aclaren, les recomiendan mostrar su título.

OTRA PROMESA EVAPORADA

Dicen que el decano Mr. Hamburguesa fue un experto en ofrecer el oro y el moro durante su campaña electoral. Una que recibió el beneplácito de los estudiantes fue la siguiente: no se cobrará ni un solo centavo para la ceremonia de graduación. Ahora que está montado en el potro, Mr. Hamburguesa se estrelló con la realidad y está cobrando 100 panchos por cada alumno para el evento protocolar del próximo viernes 19 de mayo.

EL INFORME

Un informe de OCCRP, de 27 de abril, confirma el rol de Chipre –miembro de la UE y OCDE– en esconder activos de oligarcas rusos y en servir como paraíso fiscal para europeos. Es impresentable que sirvan a rusos oligarcas e inaceptable que no estén listados. ¿Competencia a Londongrado?

COINCIDENCIAS

No es coincidencia que dentro de los países más amigables a las criptomonedas (las nuevas favoritas de evasores y lavadores de fondos) estén los europeos: Malta, Países Bajos, Portugal (Madeira), Luxemburgo, Suiza, Estonia (Danske Bank), Alemania y Eslovenia. Salvo por estos dos últimos, a todos los demás los une que son paraísos fiscales y además centros notorios de lavado de dinero. Pero Panamá... en las listas.

VIENE EL PAGO

La lucha de los distintos gremios docentes por llevarse los honores de haber conseguido el pago anunciado hace 15 días por el Meduca, es encarnizada. Cada uno anuncia piquetes sin sentido, lo que mantiene en zozobra a la comunidad educativa.

LA ORACIÓN DEL DÍA

Del abogado Ángel Álvarez: “A veces el Ministerio Público, a veces la Corte Suprema, lo cierto es que más que presión hay muchos funcionarios “palacieros” dispuestos a limpiar el calzado del presidente (a) de turno y no necesariamente a aplicar la ley. Son los mismos que se postran al servicio de una embajada y de otras naciones, pero que son incapaces de hacer justicia a su propio pueblo”. ¡Pan-pari-papa...!

QUE NO ES BOLERO

Me aclaran que el Alemán del incidente no es piloto. Es capitán de remolcadores. Pero sí hay un piloto Alemán de la ACP y es Gabriel Alemán, que fue presidente de la Asociación de Pilotos, y me reclama, porque dice que el único piloto Alemán es él. ¡Pero si solo le amarraban los cordones!

REDES 'ON FIRE'

Las redes sociales están que queman con las denuncias de los antiñángaras por el supuesto uso del artículo 160 del Código de Trabajo para sacar a obreros de los proyectos de construcción para que recojan firmas para una candidata “independiente”.

REDES 'ON FIRE' II

Según los denunciantes, le han pegado tremenda mentira al Mitradel porque el sindicato usa el citado artículo para enviar a los trabajadores a supuestas capacitaciones, pero en realidad lo que hacen es recoger firmas para la profesora. Se avecina una investigación por esta denuncia.

PILAS, ROGELIO

Que el Ministerio de Vivienda tiene que ser responsable y honrar sus compromisos. Con el proyecto de San Miguelito pretendían subsidio por siempre. El ministro debe hacer lo propio, ya que nadie trabaja sin pago y menos con tanto tiempo y monto atrasado.