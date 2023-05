La llorona del 13 de mayo de 2023

AMENAZA DE BOMBA

Ayer tuvieron que evacuar los colegios internacionales de Panamá, luego de una amenaza de bomba. Dice que el Ministerio Público inició una investigación por amenaza de terrorismo. Por fortuna, no hubo tal bomba.}

MAL PENSADOS

Resulta que las escuelas internacionales con IB (bachillerato internacional) están en plenos exámenes, y son todas en América. Alguien dice que cuidado y fue un alumno que lo que quería era parar el examen de ayer. ¡Ajoooo!

ELIGIÓ A UNA MUJER

Elon Musk eligió a Linda Yaccarino, como nueva directora ejecutiva de Twitter. Es graduada de la Universidad Estatal de Pensilvania y de familia ítalo-americana. Su función en Twitter será “principalmente en las operaciones comerciales” de la empresa.

SEGUROS

Parece que a la industria de los seguros le va bien. A marzo reportaron 451 melones en primas suscritas, lo que equivale a un 10% de incremento respecto al primer trimestre de 2022 con 59,4% de siniestralidad. ¡Mejeto!

INSCRITOS

El PRD tiene 728.770 inscritos; Cambio Democrático, 304.033; el Panameñista, 249.808; Realizando Metas, 230.625 y el Molirena, 82.727; el Movimiento Otro Camino, 38.435; Alianza, 23.831; PAIS, 22.414 y el Partido Popular, 17.742 miembros.

INCENDIO

Muy preocupante el incendio en tierras altas de Cerro Punta. Dicen que la vaina es tan grave que van a pedir ayuda internacional. El incendio está ya en el Parque Internacional La Amistad. ¡Ay padre!

SE BAJÓ

Dice que el que se bajó de sus aspiraciones para diputado por el 8-4 fue Richard Morales. El hombre intentó por la libre postulación, pero dijo que el billete está tumbando el buen ritmo de la recolección de firmas. ¡Santa Bárbara bendita!

COMEDORES CERRADOS

Me cuentan que a pesar de tener fondos del Fece y de los comedores escolares en Chitré, muchos directores aún no han hecho ni una sola comida ni merienda. Niños con hambre y las pailas volteadas por negligencia comprobada. No quieren trabajar, pero cobrar 4 veces al mes, eso sí. Los quejosos piden mano dura, Marujita. Aprender con hambre es inhumano.

APUNTA, MARÍA

The Economist del 11 de mayo informa que EE.UU. acusa a Sudáfrica, socio importante de la OCDE, de proveer armas a Rusia en el buque sancionado de bandera rusa Lady R en noviembre de 2022.

EL 'DOSSIER'

The Guardian, el 9 de mayo, bajo la pluma de Helen Smith informa que el Gobierno norteamericano entregó al Gobierno de Chipre un dossier con más de 800 páginas de acciones cometidas por profesionales de la isla (conocida como Moscú en el Mediterráneo) para ayudar a oligarcas rusos a esconder su fortuna. Este reporte nace después de la publicación de “Los Archivos Oligarcas” del propio diario inglés.

EL 'DOSSIER' II

Chipre es un distinguido miembro de la Unión Europea y de la OCDE y reconocido paraíso fiscal. Pero Panamá, en las listas. Tierra llamando a Gafi.

PARA REÍRSE

Comenta alguien que si la corrupción sigue, las universidades deben adaptarse: técnico en defraudación fiscal, licenciatura en peculado, ingeniera del desfalco, maestría en planificación de elecciones fraudulentas, maestría en demagogia política, entre otras.

CADENA FAMILIAR

El Movimiento Familiar Cristiano de la Arquidiócesis de Panamá invita a una cadena familiar hoy, a las 4:00 p.m.