La llorona del 1 de octubre de 2023

MODALIDAD VIRTUAL

Estudiantes de la Universidad del pueblo se preguntan por qué algunos docentes, en los programas de licenciaturas, imparten todas las clases en modalidad virtual, cuando otros son todo presencial, y sobre todo porque la pandemia terminó. Los alumnos exigen presencialidad.

CORRERÁN SOLO

Ayer culminó el periodo para que los partidos políticos concretaran alianzas para las elecciones generales, Lombana y El Muñeco fueron los únicos que no formalizaron acuerdos con otros partidos.

LOS SIETE…

Si todo sigue como hoy, para las próximas elecciones generales tendremos siete candidatos presidenciales, la misma cantidad que han participado en las dos últimas contiendas electorales. Cuatro de partidos políticos y tres de libre postulación.

LOS ÑAMES DEL PARLACEN

Hoy el partido de los ñames deciden la posición de los candidatos a la “Cueva de Ladrones” a la que aspira Cachaza, el mismo que en su tiempo critico el foro regional.

LA CALIFICADORA

Dice Fitch que espera que el nuevo gobierno de Panamá, que se elige en mayo del próximo año, sea de un “partido de oposición” y que la mayor incertidumbre del proceso electoral es la candidatura de El Loco. ¿Metiéndose en asuntos internos electorales?

EXITOSO DEBUT

En amplios salones de la Universidad de la Comunicación en Mexico, DF, hizo su exitoso debut la novel y talentosa pintora panameña Ana Lorena Donoso Garrido. Ana Lorena es hija de los periodistas Hipolito Donoso y su esposa Yolanda Garrido.

DATOS ABIERTOS

Como el Cajetón dice que no guarda secretos y que opera bajo el modelo de datos abiertos, cualquier mortal puede revisar los números y el manejo de los raquíticos recursos. Para entrar no necesitamos tarjeta de invitación ni ábaco. A investigar entonces para que no nos echen cuento.

LOCACIONES

Panamá se ha convertido en destino para las locaciones de producciones cinematográficas y en lo que va del año se han rodado 22 producciones extranjeras que ha representado inversiones por $11 millones. A mover la economía naranja.

ACLARACIÓN

Dicen los gringos que no hay ningún cambio en las leyes de migración ante los rumores de un cierre parcial del gobierno de Biden y que seguirán aplicando las normas en la frontera.

EL DEBUT

El defensa panameño Michael Amir Murillo debutó, este sábado, con su nuevo club el Olympique de Marcella en la Ligue 1 de Francia y, aunque, el equipo perdió, el panameño fue titular y jugo los 90 minutos.

INFORME EPIDEMIOLÓGICO

El ministerio de las culebritas reportó que se han registrado en el país 7,688 casos de dengue y reportó el fallecimiento de cuatro personas, la provincia de Bocas del Toro es la de mayor casos positivos.