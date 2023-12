La llorona del 8 de diciembre de 2023

CALIENTE, CALIENTE

Me llegó esta info calentita: Rica Martinelli se reunió con Rómulo, el miércoles. ¿De qué se habló? Esto apenas empieza. ¡Ataja!

TOMAR LAS ARMAS

Por allí circula un video de Saúl en el que saca a relucir lo que dice la Constitución. Dice que en caso necesario, la Constitución obliga a la toma de las armas. ¡Madre mía!

PROCESOS

Dice que el Ministerio Público empezó un proceso contra Toribio García, Saúl Méndez, Jaime Caballero y Diógenes Sánchez. Dice que se les investiga por la comisión de delitos contra la libertad y contra el orden económico, en perjuicio de la sociedad panameña. ¡Mejeto!

AUXILIO, AGUA

Me mencionan los marítimos que le recuerdan a todos los candidatos a presidente que de este sector salen más de 200.000 votos directos. Que a la fecha ningún candidato ha dicho nada sobre la crisis hídrica. Que si quieren cantar, que se aprendan la canción del agua. Si no, que ni los llamen.

AUXILIO, AGUA II

Y es que la mina opacó por completo un tema que también debería ser de importancia para los panameños. Por ahí me dicen que para este verano viviremos como europeos, bañándonos un día sí y otro no. ¡Nombe, no!

TIRA Y JALA

Eso sí, me dicen que hay un solo tira y jala sobre si se usa Bayano o si río Indio. Me mandan a investigar porque el interés del GobierNito es que se inclina más hacia el lago Bayano.

EMBAJADORES

Me dicen también que la lista de embajadores que espera presentar cartas credenciales al presidente de la Republica es bien larga. Que le puede dar la vuelta al parque Omar. Investigaré.

PICAZÓN

Por allí salió Flor haciendo conjeturas sobre GESE. Y una vez más en la 12 de Octubre no asimilan que ahora han quedado tercerones. Flor, solo tienes que preguntar a cualquier periodista y te dirá cómo funciona ‘La Decana’ o ‘El Siglo’, y cómo han hecho para ser los primeros en el país.

SORPRENDIDO

El mimado de la izquierda, el francés Gabriel Zucman, publicó en su cuenta de X cifras sobre el creciente PIB per cápita de Irlanda debido a sus políticas fiscales para atraer inversión extranjera. Increíble. Ahora se da cuenta que Irlanda es un paraíso fiscal. Se dice que descubrió el chicle también.

EL REPORTE

OCCRP reporta el 7 de diciembre que Lituania, país miembro de la UE y de la OCDE, emitió pasaportes oficiales a dos hijos del oligarca ruso Roman Abramovich unos días antes de ser sancionado por la invasión de Rusia a Ucrania.

EL REPORTE II

Su amor recién descubierto por Lituania les permitió mover $4.000 millones de melones fuera del alcance de EE.UU. y el Reino Unido. ¡Pero Panamá es el que está en las listas!

LA INVESTIGACIÓN

Ya que hablamos del Ministerio Público, la gente de Caraballo le inició una investigación a una veintena de funcionarios de la Universidad de Panamá, por los delitos contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos.

PARA REMATAR

Ahora ya apareció el primer caso en Panamá de la enfermedad denominada “encefalitis equina venezolana”. La tiene un hombre de 20 años de edad, residente en Marrangantí, Darién. Ahora han montado vigilancia, pa’ ver si hay más casos y frenar su propagación.