La llorona del 11 de diciembre de 2023

PRESUPUESTO

La gente de la Gran Cámara exigiendo un presupuesto cónsono con la realidad del país. La vaina es que el Chicago Boy está con la tijera desde hace rato y lo que viene es candela pura. ¡Ataja!

PARA ACLARAR

Me mandan a decir que esa vaina de que GBM se va para México no es cierta. Que la sede regional de GBM está en Costa Rica y no en Panamá y, segundo, GBM no existe, ni puede existir en México, allá está IBM.

CON EL GUETTO

A la señora de Heurtematte de Roux la vieron caminando por Samaria y otros puntos del distrito… Ah, de paso explicaba que el tema de la mina se había manipulado y que la gente se había quedado sin trabajo.

GOLOSA

Me dicen que en la facultad de Educación de la UNACHI hay una tal Julieta que quiere ser Decana. La vaina es que nunca está por la facultad y así no creo que le gane a Cheíto Ríos que hasta duerme en los salones cuidando el decanato. ¡Ataja Casimiro, Meto!

TIKI, TAKE

Publio Cortés escribió en X, una perorata diciendo, entre otras cosas, que la ley se debe aplicar para todos. Que es contradictorio que "extremistas de derecha les altera tanto que no se respete la libertad de tránsito", "pero callan frente a los delincuentes de cuello blanco que permitieron que nuestros recursos minerales y nuestro medio ambiente fueran robados y destruidos, están mostrando un doble estándar".

TIKI, TAKE II

Dice Publio: "...Lo que Uds piden y el Ministerio Público ejecuta, no es un tratamiento equilibrado y neutral de la justicia. Eso no es Liberalismo... Escúchenlo claro: SABEMOS CUÁL ES SU AGENDA Y NO NOS VAMOS A DEJAR. Los prudentes somos más...".

LA RIPOSTA

Gloria Díaz le respondió: "Quiero entender este tuit. En 2017, se extendió a 20 años lo que ya había sido declarado inconstitucional. Ud era director de la DGI en ese momento, renunció al partido pana en 2023. Pudo haber renunciado a su puesto cuando eso pasó y levantar la voz como lo hace hoy. ¿Por qué calló? Pregunta seria".

LA OPINIÓN

Un abogado dice que al leer el Informe Global de Evasión Fiscal 2024 preparado por el EU Tax Observatory (Zucman et al) es un basurero lleno de información burocrática inservible que sólo da municiones para los que, como papagayos, repiten que los mal llamados paraísos fiscales son el cáncer del socialismo.

CUENTO CHINO

Y agrega: La cantaleta que llevan desde 1998 de que los impuestos de los países desarrollados desaparecen mágicamente en los paraísos fiscales (curiosamente solo aquellos fuera del territorio europeo), en un momento en que hay plena transparencia y entrega de información automática a nivel global, ha resultado ser un cuento chino que sólo sirve para encubrir sus políticas socialistas fracasadas. Esa fiesta se está acabando.

EL ESCANDALITO

Me cuentan del escándalo por los más de 3,000 melones de un fondo chino en Venezuela, que parte de de esa plata está en el valle verde y otra en obras de arte que están ubicadas en una oficina en Panamá. ¡Adivina, adivinador!

EL ESCANDALITO II

Que otra parte fue a parar a República Dominicana y de acuerdo con la información que me dan, 36 melones fueron a las manos de una ex ministra disque para un centro médico. ¡Ay Rubén!