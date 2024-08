La Llorona del 11 de agosto de 2024

LO DIO TODO

PARA ACLARAR

Desde el MEF me mandan a decir que el recorte en inversiones es solo en las obras que presentan cero ejecución o que han estimado que no tienen impacto en el desarrollo social del país.

CONDENADO

TIERRA LLAMANDO A GAFI

NI PA’ TACO

Me hablan de uno que ha aspirado constantemente a convertirse en director de aduanas. Sin embargo, su incapacidad e ineficiencia, lo tienen enterrado. Que ni la magia negra le funciona.

VETERANO Y JUVENTUD

NUEVA VÍA

INSCRITOS

INSCRITOS II

Molirena tiene 85,237 miembros, MOCA 35,948, Alianza 25,787 miembros, PAIS con 21,556 y el Popular con 20,362, siguen en la línea. Estos cinco partidos no alcanzan siquiera al que menos inscritos tiene de los partidos grandes.

POR COLOMBIA

EN EVALUACIÓN

Alguien me manda a decir que aunque en las redes y en público se manifiestan las bravuconadas del Madurito, lo cierto es que dicen que el asilo en Panamá es una opción que no ha descartado. ¡Pendejo no es!