La Llorona del 14 de abril de 2024

Y NO SON CONSEJOS

Los que se están dando con todo y no es consejo, son Lombana y Blandoncito. Mejor que esta vaina acabe rápido, porque cada día se pone más crudo. ¡Santo cielo!

EMBOLILLAO

SE PONE FEA LA COSA

Dice que Irán le mandó a Israel un montón de drones y no precisamente para regalo. Ahora Israel está en alerta máxima, porque dice que si matan a su gente, la respuesta será contundente. ¡Viene la guerra!

EL REPORTE

EL REPORTE II

Es increíble que el país que más nos acusa de ayudar a la evasión de impuestos de sus ciudadanos, quejándose que no intercambiamos información fiscal, sean tan hipócritas pues sus empresarios hacen lo mismo. En este caso ayudaron a esconder 1.8 mil melones para más de 900 norteamericanos. El pez muere por la boca.

GRIEGA PANAMEÑA

¿SE VAN A SALIR?

Me contaron que un par de los independientes que le habían dado su apoyo a la candidata 3 en 1 de San Miguelito se están arrepintiendo. Dicen que un abogado y un empresario se van a bajar de esa chiva.

¿SE VAN A SALIR? II

Lo que me dijeron es que a estos dos ex aspirantes presidenciales no les gustó lo que la también diputada ha hecho en los últimos debates y conversatorios, y por chifear el CADE esta semana.