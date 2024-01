La Llorona del 16 de enero de 2024

DE GRUESO CALIBRE

La vaina de la operación ‘Alpes’ parece que fue un golpe morcillero contra los capos panameños. Alguien me dice que es justo una coordinación con lo que están haciendo en Ecuador. ¡Ataja!

DE GRUESO CALIBRE II

RECORRIENDO

LA DUPLETA

Me hablan de que hay alineamientos en las filas del Molirena. Los gallos cacarean posible postulación de Arturo González Baso como vice del Tanque de Gas, alegando que es una dupleta que pagaría 2,20 el 5 de mayo. ¡Ajoooo!

GRAN DEBATE

Me comentan que ecologistas, académicos y técnicos asistentes a la reciente gira en Minera Panamá, preparan informes técnicos para sus respectivos agremiados. En la instrucción residen elementos clave para un debate de altura sobre cómo restaurar el sitio.

¿Y QUIÉN DEBE RESTAURAR EL SITIO?

Me comenta alguien que no hay que olvidar que en el sitio hay una empresa derrotada públicamente, que sin que el gobierno le haya ordenado nada, es, sin embargo, la que se encuentra dándole mantenimiento a la mina. Dicen que la minera no puede salir sin ser parte de la solución al mantenimiento y limpieza del sitio. ¡Ajoooo!