LA ÚLTIMA

Me cuentan que por los lados de la universidad del pueblo, bajarán al ungido de Flores para la rectoría, para subir a un magíster de apellido Chávez. Me dicen que es compadre del suegro de un padre de la patria envuelto en líos con la justicia.

DÓNDE ESTÁ LA PLATA

JEFE DE JEFES

FERIA, LIBRE DE AMABILIDAD

En Azuero hubo una feria libre del IMA y los compradores quedaron alarmados por el trato grosero e irrespetuoso de los funcionarios. Las quejas no se hicieron esperar, pero al parecer desde el jefe para abajo están iguales.

CURRÍCULO ACADÉMICO

INTERESADOS EN PANAMÁ

VARIOS FRENTES

SALIÓ TRASQUILADO

SEDE PROPIA

REGRESAN A PANAMÁ

MÁS HÉROES

En las gestiones diplomáticas que lograron la exitosa evacuación de los panameños atrapados en Israel hubo más héroes, que no pueden dejar de mencionarse, y son el embajador Itai Bardov y el personal de la Cancillería de Israel. ¡Trabajo en equipo!

CONSEJO DE SEGURIDAD

RECULAN

Me cuenta un becario que se quejó porque le querían mochar el 40 % de la beca que se ganó, y al final le reconocieron, por lo menos, la mitad de ese porcentaje. Le prometieron incrementar la beca hasta completar el 100% del monto total acordado, pero que no contara con ese dinero porque no hay nada seguro.