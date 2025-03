La Llorona del 19 de marzo de 2025

DE 163 A 462

La votación en la Corte Suprema donde la magistrada presidenta no logró que se rechazara la ponencia del caso de inconstitucionalidad por violación al principio de especialidad a Martinelli, ha puesto en la mira pública a la magistrada que votó en enero en contra, y ahora ella misma votó a favor. ¿Que la hizo cambiar de opinión?

Por el interior del puente, la comidilla es que el movimiento de docentes no será tan efectivo como en años anteriores, porque la gran mayoría de los cabecillas de las protestas están siendo investigados por la venta de nombramientos y falsificación de documentos. A ninguno de ellos se les ha visto la cara en los llamados a cierres de calles y huelgas.

La exprocuradora Gómez colgó este mensaje en su cuenta de X. “Que ironías tiene la vida, una pareja de adultos de 88 años, toda su vida económicamente activa pagaron seguros médicos privados, pero fueron tan sanos que casi no los usaron; ahora que empiezan los problemas de salud, no hay cobertura y no hay plata”.