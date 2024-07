La Llorona del 21 de julio de 2024

SE PLANTÓ DANA

Dice Dana que mientras ella sea la presidenta de la Asamblea Nacional no va a firmar ni un solo cheque de la planilla 172. ¡Santa Bárbara bendita!

SE ACABÓ LA FIESTA

OBSERVADORES

La Doña, junto a Vicente Fox, de México; Tuto Quiroga de Bolivia y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica, son los ex presidente que en representación del Grupo IDEA, serán observadores en las elecciones de Venezuela el próximo domingo.

QUE SEA UNA FIESTA

Por allí circula una vaina que dicen que el Madurito ha dicho que habrá un baño de sangre en Venezuela si no gana él las elecciones. Señores chavistas, conviertan estas elecciones en una fiesta y que gane el que tiene los votos.

COMISIONES

COMISIONES II

Según me cuentan, Chello parece que no tendrá problemas para ser el presidente en Presupuesto. En el caso de Credenciales, suena Shirley, pero aún no es seguro. Lo que sí es seguro que se instala mañana a las dos de la tarde. ¡Cara...mbola!