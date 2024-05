La Llorona del 22 de mayo de 2024

APURADO

Me dice alguien que sabe, que Willy, ahora que perdió como candidato a alcalde y también se quedó sin la junta comunal de Don Bosco, está alineando los repres a ver si controla desde afuera el Concejo. ¡Ataja!

LA DISPUTA

La vaina es que Willy no la tendrá tan fácil, porque la gente de Vamos también quiere ese hueso y está empujando a Serena pa que sea la nueva presidenta del Concejo. ¡Ay padre!

ZONA TIEMBLA, TIEMBLA

Parece que al que le está causando urticaria el triunfo del Molino de Viento es a Cachaza, que aunque ganó como Parlacen, no se siente muy bien parao y está buscando hacer malabares por otro lado. ¡Cara...mbola!

ZONA TIEMBLA, TIEMBLA II

Según me cuentan, Cachaza ahora no quiere que Blandoncito suelte la presidencia de la Ñamura y como el Súper Mario no tiene los votos, teme que Jaimito le robe el mandao. ¡Santa cachimba!