La Llorona del 24 de julio de 2024

OTRO GOLPE

LA JUGADA

MATRAQUEO

AGUILUCHOS

AGUILUCHOS II

Entre las conmemoraciones, mañana, a las 5 pm, partirá del Instituto Nacional, la tradicional marcha de las 100 antorchas, con la participación de aguiluchos de hasta 90 años de edad. El Cofal ni el árnica no faltarán.

EL REPORTE

UNA EXTORSIÓN

Dice un abogado, que lo que sostiene el último informe del Fondo Monetario Internacional sobre los controles antilavado de nuestro sistema bancario y la obligación de tener un registro de beneficiarios abierto es la misma extorsión que le aplicaron al ministro saliente. Nos amenazan con quitarnos préstamos. ¡Que Chapman no caiga!

HOMENAJE

CASI LO CAFETEAN

Las redes sociales en todo el mundo dieron como un hecho la muerte del ex presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. La familia del ex mandatario salió a desmentir la noticia, señalando que si bien se encuentra enfermo, no ha muerto. Carter cumplirá 100 años el próximo 1 de octubre.